立院25日處理萊豬行政命令 藍綠發布甲動備戰

立法院會明天預計處理農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊克多巴胺美豬的行政命令，國民黨及民進黨都發布甲級動員。民進黨團表示，行政命令改交付審查可討論；國民黨團說，若改交審查遭阻擋將杯葛議事。

立法院程序委員會22日將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊克多巴胺美豬的行政命令，排入明天立法院會報告事項。另外，明天行政院長蘇貞昌也將赴立院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」並備質詢。

為處理含萊克多巴胺美豬進口相關行政命令改交審查，國民黨立法院黨團已發布甲動，明天上午9時召開黨團大會，要求黨團成員穿著藍色上衣，於上午9時50分前進入議場，配合黨團運作。

國民黨立法院黨團總召林為洲今天受訪表示，明天院會目標就是將相關行政命令改為審查，交由立法院社會福利及衛生環境、經濟等委員會排審，國民黨團也已提案要求改為審查，若民進黨有異議，想要以人數優勢阻擋，國民黨團將立即發動攻勢，占據議場發言台，阻擋蘇貞昌報告。

為讓蘇貞昌明天順利上台報告及備詢，民進黨團也已發布甲動備戰。民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱指出，若行政命令交立法院備查，要依立法院職權行使法改為審查，歡迎就事論事；行政命令要改交付審查，可以討論。蘇貞昌到立法院報告備詢，好好質詢答詢，也是就事論事，民進黨絕不會做違反就事論事的議事作為。

鍾佳濱說，當民進黨就事論事時，也請國民黨要有一致性；若希望能夠強化對於行政命令的審查，要求交付委員會審查，也請負起立委監督的責任，讓應該報告的人好好報告、應該質詢的人好好質詢。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，時力不會杯葛，將由時力立委王婉諭針對過去的紓困成效及未來規劃等面向進行質詢。

是否擔心其他在野黨團杯葛，不讓蘇貞昌上台報告，邱顯智說，完全沒有必要杯葛，議會本來就是要透過質詢、公開詢答，呈現出大家的歧異觀點，進行監督及檢驗。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，民眾黨團不會杯葛議事，但將於報告事項時，提案要求將進口萊克多巴胺美豬的相關行政命令，改交付委員會審查，並要求改為經濟、司法及法制、社福衛環、教育文化聯席委員會審查。