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網傳小豬抽搐影片 防檢局：與萊克多巴胺無關

中央社 / 台北24日電

農委會防檢局今天表示，近日有人在網路散播小豬抽搐影片，指涉是因為使用萊克多巴胺造成，其實片中小豬抽搐是先天性震顫症（congenital tremor），與萊克多巴胺無關。

防檢局在臉書、LINE群組澄清說明，先天性震顫症是因為小腦髓鞘發育不全或是病毒感染所致，與萊克多巴胺無關，而且萊劑是飼料添加物，小豬還在吃奶階段不可能直接攝取，也不會用在種公種母（小豬的媽媽）上，所以小豬也不會因吃奶而接觸萊劑。

防檢局並說，國內外學界並沒有萊劑會導致小豬抽搐症狀發生的相關報告。

另外，防檢局重申，台灣豬禁用萊克多巴胺，且為了維護國內產業、避免誤導消費者，散布假消息將依社會秩序維護法移送警察機關偵辦。

美豬 美牛 萊克多巴胺

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