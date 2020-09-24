養豬協會改選逢美豬叩關 改革與保價兩派角逐
中華民國養豬協會10月中改選理事長，目前2人參選，適逢政府要以百億基金因應瘦肉精美豬叩關，現任副理事長楊杰傾向藉此改革產業，屏東養豬協會理事長潘連周則主張保價收購。
8月28日政府宣布放寬美牛、美豬輸台。中華民國養豬協會9月28日進行理事長改選資格審查，10月15日投票，目前角逐者有兩人，楊杰是宜蘭幫，潘連周則是前理事長。
協會目前全國分16區，依據豬農戶數、養豬頭數加權計算後，由各區選派會員代表，計有101名會員代表有投票權，互選理事25名；理事會裡有常務理事7名，由理事互選誕生；理事長1名，由全體理事從常務理事裏選任。
由於美豬叩關，政府沒先與產業溝通，協會一度對外宣稱不排除發動抗爭；政府則早有因應，準備逐年編列百億養豬產業基金要幫助養豬業革新，以利永續經營。因而對這次協會改選產生影響。
潘連周9月9日出席百億基金產官會商，接受聯訪時就強調，產官協商百億基金8項用途的第一項，即美豬明年起進口後，政府應確保台灣豬的毛豬拍賣價在飼養成本（每公斤65元）以上，並要努力維持在綠燈區（每公斤70到80元），否則政府要收購，他主張藉此確保養豬產業收益。被協會的人視為是潘連周的選舉政見。
相對於此，楊杰比較低調，出席產官雙邊百億基金協調會議，低頭婉拒媒體訪問選情議題。
不過楊杰說，不支持有健康疑慮的肉品進到台灣市場，但是他肯定政府願意挹注經費改善養豬產業的設備、用地取得及推動革新，重點是要讓養豬產業能交給第二、三代永續經營下去。
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