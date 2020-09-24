藍軍問吃不吃美國豬 黃偉哲：我只吃本國豬

台南市議會國民黨團今天在議會定期大會上，拿著支持本土豬、反對含瘦肉精美豬的看板，詢問市長黃偉哲是否支持本土豬肉，黃偉哲表示，他個人沒有吃美國等任何進口豬，他只吃本國豬肉，不管有沒有含瘦肉精。議員要求，未來豬肉除了標註產地之外，也要標示是否含瘦肉精，黃回「會再研究」。

黨團書記長王家貞拿著「支持台灣本土豬肉」看板，詢問黃偉哲支持本土豬嗎？吃不吃萊克多巴胺美豬？黃偉哲表示支持本土豬，他個人沒有吃美國任何豬肉。

之後議員蔡育輝再問黃偉哲，連市長都不吃含萊克多巴胺的美豬，執政的民進黨為何要進口萊克多巴胺美豬？黃偉哲回應，他支持本產，只吃本國豬肉，不管有沒有含瘦肉精。蔡要求，未來豬肉應標明是否有含瘦肉精。

議員李中岑說，民進黨一直標示本土豬標章，但大家擔心的是萊克多巴胺美豬，怕吃到瘦肉精美國豬肉，至今卻未見美國豬標章，美國豬標章何在？應明白告知民眾，店家所使用肉品究竟是哪種豬，讓民眾吃得安心買得安心。

黃偉哲表態自己支持本土豬，並規畫國產牛豬認證標示、主題旅遊、食農教育、產廠合作、通路區隔等5措施，從產地到餐桌層層把關，同時照顧台南豬農權益、民眾吃的安全，對於是否標明含瘦肉精，會再研究。