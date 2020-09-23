因應美豬牛放寬進口 台南查核未發現不合格

美豬、美牛明年放寬進口，台南市政府因應小組今天開會檢討，查驗台南養豬場是否違規用藥、生鮮超市肉品原產地標示等，持續查核採檢，尚未發現瘦肉精超標等不合格案件。

台南市政府因應小組今天開會檢討台南通路市場、國產標章、食安查緝及源頭管制等，明年起將實施食品標示新制，讓民眾挑選豬牛產品「食在安心」。

因應小組指出，台南109年度預定採撿養豬場513場，就豬隻毛髮採檢是否使用違禁動物用藥，截至昨天，農業局採撿293場全合格。另台南兩肉品市場共採撿118場次（善化40件、安南78件）也都合格。

台南生鮮超市106家，截9月21日查核17家，目前已有5家業者設置肉品專區，並將國產及國外肉品明顯區隔；國產肉品標示貼紙在公（民）有豬肉攤張貼559張，牛肉攤張貼52張。

教育局及衛生局聯合稽查學校午餐，109學年度第1學期將稽查團膳業者9場，自辦午餐學校55場，共有64場。

另在餐飲、販售及製造等業別的肉品原產地標示稽查輔導，衛生局9月1日至9月21日稽查輔導1079家次，其中豬（牛）肉相關業者926家次，全符合規定。市售豬肉36件、牛肉20件未驗出不符（瘦肉精）乙型受體素「萊克多巴胺」檢驗標準。

衛生局預定年底前查核散裝食品，包括豬（牛）肉標章及原產地標示、輔導豬肉及製品相關標示新規定，每月至少500家次；抽驗豬肉、牛肉及檢驗乙型受體素，每月至少60件。

台南市政府人員表示，市府因應小組將持續對「拓市場」、「護國產」和「食安全」等三大面向進行滾動因應及追蹤管理，以照顧台南豬農權益，且保護整體產業和食的安全。