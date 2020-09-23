快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改選後首開會 雲林養豬協會：百億基金「要用刀口上」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣養豬協會理事長許裕聰為豬農發聲，希望百億基金要用在刀口上，讓產業轉型升級，永續發展。記者陳苡葳／攝影
雲林縣養豬協會理事長許裕聰為豬農發聲，希望百億基金要用在刀口上，讓產業轉型升級，永續發展。記者陳苡葳／攝影

雲林縣養豬協會今年7月改選後，今天首次召開臨時理監事會議，針對美豬進口百億基金運用討論意見，加上最近雲林豬肉價格下跌，頻被傳有政治介入，對此養豬協會表示，此波動是「季節性供需」所致，無須多做聯想。

副理事長林明彥表示，每年9月份是毛豬生長快速的季節，季節性供需出來後，價格下調是正常情況，多做聯想對肉品市場和豬農有傷害，希望相關單位做好調節供需，也要保護豬農，且中秋節將至，肉品需求將大增，如何應對市場需求，及兼顧豬農權益是最重要的；目前豬農所需要的飼料費用及效率仍划得來，建議豬農「不要恐慌性出豬」，保護產業。

理事長許裕聰說，「含有瘦肉精的美豬明年元旦就要進口了，可是豬農對新政策仍一知半解」，因此今天協會召開第一次臨時理監事聯席會議，討論產業如何對應新政策。

會中將重點放在養豬產業基金運用，針對中央提出百億基金項目逐條討論，10多位理監事也紛紛表達意見，希望藉機會反映至農委會，盼意見被傾聽。

許裕聰表示，百億基金是人民的納稅錢，豬農希望這些錢要用在刀口上，並明確條列、透明化，有效提高育成率，降低生產成本，改善經營環境，強化外銷布局，完善產業鏈加值等實質效益，讓產業轉型升級，永續發展。

傳彰化豬農有意北上抗爭，養豬協會表示會尊重所有理事決議，雲林縣養豬最大縣，接下來若總會有需要，雲林會配合總會動員，並站在第一線，捍衛豬農權益。

雲林縣養豬協會今年7月改選後，首次召開臨時理監事會議，副理事長林明彥透露此次是針對美豬進口百億基金運用討論意見。記者陳苡葳／攝影
雲林縣養豬協會今年7月改選後，首次召開臨時理監事會議，副理事長林明彥透露此次是針對美豬進口百億基金運用討論意見。記者陳苡葳／攝影

美豬 美牛 農委會

延伸閱讀

雲林豬價跌遭點名 張麗善：躺著也中槍

雲林豬價下滑再起紛爭 張麗善：躺著也中槍

偵查佐自強活動溺水 家屬放棄急救今凌晨運回雲林老家

【解密美豬牛／上】民進黨「雙核心收編」兩團體 扁馬當年都辦不到

相關新聞

議員批高市府濫發國產豬標章 農業局回應是超前部署

美豬進口風波未停，高雄市議員陳若翠批評高雄市政府濫發「國產豬肉標示」貼紙，卻不阻絕境外，不追蹤檢驗，不負責任，形同變相誘...

改選後首開會 雲林養豬協會：百億基金「要用刀口上」

雲林縣養豬協會今年7月改選後，今天首次召開臨時理監事會議，針對美豬進口百億基金運用討論意見，加上最近雲林豬肉價格下跌，頻...

美豬牛議題恐被噤聲 高虹安：時力在衛環挺綠匪夷所思

立法院今天進行各常設委員會召委選舉。握有關鍵票的時代力量立委王婉諭決定把票投給綠委洪申翰，讓民進黨團有三抽二的機會。民眾...

反萊豬公投遞案 政院喊話：美豬未對台豬產業造成衝擊

蔡政府明年元旦起將放寬美豬、美牛進口，不過，國民黨主席江啟臣今已將「反萊豬顧食安公投」等2項公投第一階段連署書交至中選會。行政院則表示，從美國豬進口台灣三十年來的資料來看，市佔率都只有1%，可見台灣豬有絕對競爭力，美豬本來對產業就未造成衝擊，未來更不會有影響。

江啟臣：國民黨親美 但不代表要犧牲台灣利益

國民黨主席江啟臣今天說，國民黨的立場都是親美的，但親美不是代表要犧牲台灣的利益。他強調，親美與愛台之間，會以愛台優先，因此會讓美方知道台灣民眾的立場與價值是什麼。

國民黨反美豬公投送中選會 民進黨：混淆民眾視聽

國民黨發動「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項公投連署，在兩周內，兩案合格連署份數皆突破門檻。國民黨主席江啟臣今上午率黨內立委將連署書送到中選會，力拚趕上明年8月28日公投日。民進黨則回應，尊重國民黨送連署書，但針對國民黨反美豬，則質疑國民黨藉由混淆民眾視聽，企圖阻礙台美關係進一步的發展。

影／反萊豬公投一階連署完成 江啟臣領軍送中選會審核

國民黨上午由黨主席江啟臣領軍，將「還我公投」、「顧食安公投」兩項連署第一階段連署書約四萬份送到中選會審核。

反萊豬公投第一階段達標 江啟臣領軍赴中選會送件

國民黨發動「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項公投連署，在兩周內，兩案合格連署份數皆突破門檻。國民黨主席江啟臣今上午率黨內立委將連署書送到中選會，力拚趕上明年8月28日公投日。

立法院衞環召委選舉出現爭議選票

立法院上午舉行召委選舉，事關立委法案的排案權，其中政府將開放含瘦肉精美豬進口，相關行政命令將送衛環、經濟委員會進行審議。衞環委員會召委的選舉，也成了萊豬進口攻防的前哨戰。 國民黨推派立委蔣萬安爭取，民進黨推陳瑩、洪申翰將席次極大化。在時代力量立委王婉諭的支持下投了洪申翰一票，形成3搶二的局面，抽籤決定。最後開票時，一張洪申翰的選票中蓋了二個章，成了關鍵的爭議選票，蔣萬安也質疑選票的有效性。

萊劑美豬爭議 民團：弱勢家庭成為人體試驗場

蔡英文總統8月底宣布台灣明年元月起將開放含萊克多巴胺美豬、全齡美牛進口，關心家庭議庭的家庭主流化聯盟、媽媽盟、台北市真愛健康協會今舉辦記者會，批政府忽視國人健康權益，讓經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的試驗場，並高喊「拒絕弱勢家庭成為美豬人體試驗場！」政府政治應具備家庭觀點，推動的政策都應考量對家庭所造成的影響。

綠營經委會雙召委恐落空？ 民眾黨將投給自己

美豬議題即將在立法院展開審查，經濟委員會和衛環委員會的排案成焦點。立法院今舉行各委員會召委選舉，民眾黨立委邱臣遠上午投票前表明，將票投自己，如此民進黨「雙召委」的希望可能落空，國民黨有機會拿下一席經委會召委。

召委選舉國民黨僅能穩拿二席 監督美豬需看人臉色？

政府宣布開放含瘦肉精美豬進口，相關行政命令預料將分別送衛環、經濟委員會審議。立法院今天將舉行召委選舉，能否取得常設委員會排案權，至為關鍵。然而，不敵執政黨團人數優勢，加上四名立委收押案等因素，國民黨團此次召委選舉僅能穩拿2席，其餘若少了小黨支持，只能仰賴好手氣。

熱門新聞

國民黨搶下衛環、經濟委員會召委 擋萊劑美豬有戲了

被疑洩密 蔡煌瑯：應查檢調內鬼 我是善意該被表揚

孫大千批綠：當中華民國官卻消滅國號 和共產黨沒兩樣

北市長民調落後蔣萬安 陳時中四字回應

國軍實施「聯合防空作戰訓練」嚴德發：不讓敵人越雷池

日本考慮：外籍旅客入境 10月起解除來源國限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。