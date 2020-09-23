改選後首開會 雲林養豬協會：百億基金「要用刀口上」

雲林縣養豬協會今年7月改選後，今天首次召開臨時理監事會議，針對美豬進口百億基金運用討論意見，加上最近雲林豬肉價格下跌，頻被傳有政治介入，對此養豬協會表示，此波動是「季節性供需」所致，無須多做聯想。

副理事長林明彥表示，每年9月份是毛豬生長快速的季節，季節性供需出來後，價格下調是正常情況，多做聯想對肉品市場和豬農有傷害，希望相關單位做好調節供需，也要保護豬農，且中秋節將至，肉品需求將大增，如何應對市場需求，及兼顧豬農權益是最重要的；目前豬農所需要的飼料費用及效率仍划得來，建議豬農「不要恐慌性出豬」，保護產業。

理事長許裕聰說，「含有瘦肉精的美豬明年元旦就要進口了，可是豬農對新政策仍一知半解」，因此今天協會召開第一次臨時理監事聯席會議，討論產業如何對應新政策。

會中將重點放在養豬產業基金運用，針對中央提出百億基金項目逐條討論，10多位理監事也紛紛表達意見，希望藉機會反映至農委會，盼意見被傾聽。

許裕聰表示，百億基金是人民的納稅錢，豬農希望這些錢要用在刀口上，並明確條列、透明化，有效提高育成率，降低生產成本，改善經營環境，強化外銷布局，完善產業鏈加值等實質效益，讓產業轉型升級，永續發展。