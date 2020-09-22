買廣告洗白萊豬 藍批綠花公帑誤導

「為了洗白萊豬的危害，民進黨政府竟不擇手段買廣告洗腦人民，太丟臉了！」國民黨22日痛批蔡政府，為了洗白含瘦肉精美豬的危害性，不僅動用國家預算進行荒謬的廣告宣傳洗腦人民；更利用假民調誤導社會風向，呼籲民進黨適可而止，勿再用國家公帑進行錯誤資訊的置入行銷。

政府不可置入行銷

「農委會竟然花納稅人的錢洗國人的腦，像話嗎？」文傳會主委王育敏指出，日前《科學人》雜誌在臉書刊登萊豬的農委會廣告文，竟說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，誇張的文案內容引發爭議而緊急下架，不但凸顯農委會的辯護力道理虧且薄弱，更令人質疑農委會已成為美豬進口商的「文宣部門」。

王育敏質疑，從農委會主委陳吉仲的辯解中可以發現，農委會透過媒體廣告預算洗白萊豬，絕對不會只有這一則，但《科學人》雜誌的臉書廣告文並沒有明示該篇文是「廣告」；根據《預算法》62條之1規定，編列預算辦理政策宣導要明確標示為「廣告」，要揭示贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。

脫節民調洗腦人民

副主委黃子哲則指出，民進黨釋出內部民調指稱，開放美豬牛的正反意見皆呈現43%，但包括美麗島電子報民調73.7%民眾反對瘦肉精美豬進口、TVBS民調64%民眾不贊成」、東海政治系民調6成6台中市民挺瘦肉精零檢出；民進黨不惜操弄脫離民意的民調來誤導視聽，帶風向民調的公正與公信力是社會大眾所難以接受。

副主委李永萍強調，行政院長蘇貞昌說馬政府2012年3月開放含萊克多巴胺牛肉進口，實際上卻是在2012年7月25日立院三讀通過食品衛生管理法的修正案後，才准許進口萊劑牛肉，附帶決議則是禁止豬肉以及豬、牛內臟。蘇說2012年7月5日CODEX通過萊克多巴胺的安全容許量，但當時同意的只是美牛，不是美豬。

「放眼國際包含歐盟、大陸和俄羅斯等160個國家在內，都禁止使用萊克多巴胺！」王育敏指出，蘇貞昌說只有台灣不開放，明顯是漏洞百出的強硬護航。根本原因就是萊豬進口明顯危害人民食安健康，民意呈現強烈反彈趨向。民進黨硬要逆勢而為，當然會左支右絀，「請適可而止，不要為了圓謊而撒更多的謊！」

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