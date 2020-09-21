萊豬爭議！《科學人》雜誌主動邀約？防檢局發三點聲明澄清

農委會19日在「科學人」雜誌臉書粉絲團刊登廣告，發文宣稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，又說「「萊豬不好吃」」被罵翻緊急道歉下架；農委會主委陳吉仲說，農委會下廣告並沒有提供這些引起爭議的字眼，「科學人」雜誌臉書發文擦槍走火；科學人雜誌則低調表示深切檢討，並尊重農委會說法；農委會防檢局傍晚發出三點聲明稿澄清爭議。

【聲明稿】全文：

一、本次廣編投放之合作乃「科學人」主動邀約，本局基於說明政策、澄清不實謠言之初衷，始同意「科學人」的合作邀請。

二、「科學人」過去亦曾多次向本局提出合作邀約，基於過往合作經驗，本局信任該媒體的專業，本次廣編內容均由「科學人」撰寫製作，本局僅提供相關法規及客觀資訊。相關資訊均可見於農委會官網之Q&A專區，均屬說明性的專業資訊。

三、本次廣編內容的用字遣詞、內容表達未盡周延，造成社會大眾誤會，亦有傷政府專業形象。本局將記取經驗，未來針對合作廠商之廣編內容將更審慎檢視，力求妥適。