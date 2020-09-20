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4點反擊蘇貞昌強勢備詢 藍：公然製造假訊息？

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）、農委會主委陳吉仲（左）與衛福部長陳時中（右）昨針對美豬議題到立法院備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌（中）、農委會主委陳吉仲（左）與衛福部長陳時中（右）昨針對美豬議題到立法院備詢。圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌上周赴立法院，針對含萊克多巴胺美豬進行專案報告並備質詢。國民黨文傳會副主委黃子哲今抨擊，對於在野黨輪番質疑民進黨政府昨非今是、兩套標準，蘇貞昌沒有一絲一毫的檢討與反省，只是閃躲、奸笑、擺爛、甚至回嗆；最厚顏無無恥的，莫過於公然拿假訊息在國會殿堂上說謊瞎扯。

黃子哲透過臉書指出，蘇貞昌的臉書上PO他在立院報告的剪輯影片，雖講得義正詞嚴，內容卻是破綻百出、胡說八道。

首先，蘇貞昌說，2012年3月馬政府開放含萊克多巴胺牛肉進口。

黃子哲表示，事實上，2012年7月25日立院三讀通過「食品衛生管理法」修正案後，萊劑牛肉才准許進口，且附帶決議禁止豬肉以及豬、牛內臟。「蘇貞昌連如此重大政策的日期都搞不清楚，怎麼好意思電爆高雄榮總院長不知停車位數量。」

其次，蘇貞昌聲稱2012年7月5日聯合國食品法典委員會(CODEX)通過萊克多巴胺的安全容許量後，時任民進黨主席的他，便也同意採取國際標準。

黃子哲說，但蘇貞昌沒說的是，當時蘇主席同意的僅是美牛，不是美豬。端看蘇在2013年還公開嗆馬政府，要求要遵守「牛豬分離」的承諾，否則會影響養豬產業，甚至關係到誠信治國。

第三，蘇貞昌說「全球有100多個國家分別都已開放萊豬進口，就只有我們不開放。」黃子哲斥，這更是睜眼說瞎話，眾所皆知，國際上包括歐盟成員國，大陸和俄羅斯等160個國家在內，都禁止萊克多巴胺的使用。換言之，全世界禁止的占絕大多數，開放的反而很少，絕非只有台灣不開放。

他說，就算退萬步言，若蘇揆說的是「萊豬」進口，不是「萊劑」使用，據媒體報導，頂多也只有75個國家開放，亦即有6成以上的國家是禁止萊豬進口，蘇貞昌所謂100多國，是作夢夢到的嗎?

第四，蘇貞昌說守住了非洲豬瘟，還號稱「僅剩台日兩國守住」。黃子哲再批，這是夜郎自大、還故意誇大不實。農委會網站清楚說明，全球通報有非洲豬瘟的國家有65國，其他國家並沒有疫情發生。嚴格說，要限縮到「東亞」區域，才算僅剩台日兩國守住。蘇貞昌刻意誤導視聽，反正彰顯他好大喜功的嘴臉與醜態。

黃子哲抨擊，蘇揆背信毀諾到處騙，受害者可說不計其數，從天上的神明到凡間的立委或人民，無一倖免，也堪稱是高階的政客。即便被揭穿、被打臉，蘇貞昌不僅可以毫無羞愧之感，還可以嘻皮笑臉、對罵回嗆，也只能用「樹不要皮，必死無疑；但人不要臉，天下無敵。」來形容他了。

他也諷刺，無恥不犯法，若比照蘇貞昌認為，國民黨台南市議員質疑三倍券有偽造一事屬烏龍爆料，那把蘇貞昌依「散布謠言」違反社維法送辦「也是剛好而已」。

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