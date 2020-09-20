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因應萊豬進口 陳其邁：將推疫苗補助等方案助豬農

中央社 / 高雄20日電
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照片
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照片

中央將開放含萊克多巴胺豬肉進口，高雄市農業局今天邀農委會與高市豬農座談共同討論因應政策。陳其邁與會指出，高市將推出疫苗補助等3方案，助豬農降低成本並改善飼養環境。

高雄市農業局今天召開高市養豬農民座談，除陳其邁，也邀請農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢出席，高雄市養豬協會、田寮區農會及岡山區農會肉品市場等豬農及業界代表也到場與會，共同討論高雄市養豬產業因應政策。

座談會上，陳吉仲說明中央針對萊豬開放進口因應措施，承諾農委會將密切與產業合作，一起推動養豬業全面現代化轉型，希望在提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、擴大外銷布局下，完善養豬產業鏈加值等實質效益。

陳其邁說，市府和豬農站在一起，已經推動確保豬價、輔導升級、安心經營、豬隻保險、拓展外銷、地產地銷等6大行動方案，加速高雄養豬產業轉型升級，並投入經費力挺豬農與國產豬。中央及地方政府將共同協助解決業者問題，全力讓豬農安心養豬。

在中央百億基金專案補助到位前，陳其邁說，市府將先加碼推出3項高雄獨家方案，協助豬農降低成本並改善飼養環境，包括：9月30日起，向養豬場發放4桶價值6000元消毒劑、10月5日起，補助養豬場除臭生物製劑1萬元、10月25日起，全面補助1豬1劑豬瘟疫苗。

為推廣國產豬肉，高市農業局表示，9月已辦理2場活動，並印製高雄市「國產豬肉標示」貼紙，鼓勵高雄市100%使用國產豬店家張貼，自主宣示支持國產豬及在地豬農，讓消費者有所參考。

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