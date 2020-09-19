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吃豬睪丸變聰明惹議 陳時中：民俗說法

中央社 / 台北19日電
衛福部部長陳時中。聯合報系記者陳婕翎／攝影
衛福部部長陳時中。聯合報系記者陳婕翎／攝影

衛福部長陳時中近日受訪提到吃豬睪丸會變聰明惹議，台北市長柯文哲認為應是失言。陳時中今天受訪時說，這是民俗說法，兒時常聽長輩說起，要說失言「就是我的長輩失言」。

因應含萊克多巴胺（瘦肉精美豬將開放進口，衛生福利部長陳時中日前接受節目專訪談相關政策，意外提到吃豬睪丸體力會變好、變聰明，引發民眾熱議。柯文哲昨天被問到是否認同此說法時，反問陳時中「念哪個醫學院」，認為應該是失言。

陳時中今天下午出席2020第9屆南丁格爾獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，這是民俗說法，小時候常聽長輩提起，就像老一輩常說「吃什麼會長比較好，吃什麼會比較聰明」，只是一種說法。

陳時中說，若要論及是否失言，「那就是我的長輩失言，大概不會吧」。至於柯文哲反問他念哪個醫學院，陳時中認為，都畢業這麼久了，學歷沒什麼好談的。

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