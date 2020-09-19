影／蘇嗆蔣萬安吃美豬有出事嗎 朱立倫酸：不必耍嘴皮

國民黨立委蔣萬安昨天質詢行政院長蘇貞昌，遭蘇反嗆「你吃美國豬有出事嗎？」讓蔣一度語塞。國民黨前主席朱立倫今表示，蘇貞昌不必耍嘴皮、像辯論大賽一樣，如果開放美豬進口可以換到簽訂自由貿易協定，蔡英文總統、蘇貞昌跟所有官員帶頭吃，他也願意加入。

朱立倫今出席新北市坪林農會100週年活動，朱立倫表示，美豬開放是一個嚴肅的議題，全民都關心食安議題，蘇貞昌不必耍嘴皮、像辯論大賽一樣，民眾真正關心的是到底瘦肉精有沒有影響，如果沒有影響，為什麼台灣豬農不能使用瘦肉精，而進口美豬卻可以使用，這是大家最關心的。

朱立倫表示，即便要開放美豬進口，但能換到什麼、得到什麼，如果今天可以簽訂自由貿易協定，就明白告訴大家，蔡英文總統、蘇貞昌跟所有官員帶頭吃，他也願意加入，前提是真的換到自由貿易協定，而不是空的，犧牲全民健康，這是民眾不能接受。

新北市長侯友宜今天一早先前往淡水真理大學出席李登輝告別式，再趕來坪林參加活動，朱侯兩人久違在公開場合合體，侯友宜致詞時表示，他從淡水過來塞車塞了2小時，謝謝朱8年在新北市的努力，他們要更努力，一棒接一棒繼續做下去。