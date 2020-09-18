陳時中稱吃豬睪丸體力會變好？柯文哲：他念哪個醫學院

衛福部長陳時中日前接受節目專訪時說，吃豬睪丸體力會變好、變聰明。國民黨台北市議員徐巧芯下午在議會質詢台北市長柯文哲，是否認同此一說法，柯文哲聽了先反問「他念哪個醫學院？」之後徐巧芯說，陳時中是牙醫，柯文哲笑說，不要開玩笑，他應該是失言。

徐巧芯問柯文哲，你曾經當過醫師，衛福部長陳時中他有兩個發言，想要請教醫師的觀點，要不要這樣子推薦給台北市民去食用，吃豬睪丸會變聰明體力會變很讚嗎？

柯一頭霧水說，「吃什麼？」徐說，豬睪丸，豬的睪丸；柯說，他念哪個醫學院的？不要開玩笑；徐巧芯笑說柯文哲不敢回答，柯說，他應該是失言。

徐巧芯追問柯文哲，這是正確的還是不正確？就醫學常識來說，柯說，沒有啦，不要開玩笑，「我要正經一點」。其實這個還是科學問題科學解決，他勸陳部長這個問題他就不要再講，不要去強力護航，就安靜就好了。