百億養豬基金經費哪裡來？ 農委會：常態預算額外的錢

政府明年1月1日全面開放含萊克多巴胺豬肉進口，民眾不滿引起討論，農委會端出百億養豬基金安撫豬農，百億基金怎麼來，農委會今天表示，由政府的特別預算支應，這筆基金不在農委會常態性的年度預算之內。

至於養豬百億基金要怎麼來？黃金城表示，農委會年底前會向行政院提出四年的計畫，編列百億基金，分為四到五年編列，當然不可能一年就編列100億，要分四到五年編列，這是農委會預算之外額外的錢，這是特別預算，不在農委會常態的年度預算裡面。