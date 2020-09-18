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百億養豬基金經費哪裡來？ 農委會：常態預算額外的錢
政府明年1月1日全面開放含萊克多巴胺豬肉進口，民眾不滿引起討論，農委會端出百億養豬基金安撫豬農，百億基金怎麼來，農委會今天表示，由政府的特別預算支應，這筆基金不在農委會常態性的年度預算之內。
至於養豬百億基金要怎麼來？黃金城表示，農委會年底前會向行政院提出四年的計畫，編列百億基金，分為四到五年編列，當然不可能一年就編列100億，要分四到五年編列，這是農委會預算之外額外的錢，這是特別預算，不在農委會常態的年度預算裡面。
根據了解，農委會原本就有養豬產業振興方案四年計畫，執行到今年年底；另外還有一項養豬倍增計畫，已經報到行政院，但政院尚未核定；因應萊劑豬肉進口，總統又指示要成立百億養豬基金，因此，已經執行的計畫繼續執行不撤回，尚未執行核定的計畫，農委會會把會把已經送交行政院的養豬倍增計畫撤回再擴大，另外重新再送百億養豬基金計畫供行政院核定。
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