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影／反美豬公投一階連署完成 江啟臣籲中選會不要卡案

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨日前在全台發動反萊克多巴胺美豬公投連署，第一階段連署已完成，將送交中選會；國民黨主席江啟臣今日呼籲中選會不要卡案。記者余采瀅／攝影
國民黨日前在全台發動反萊克多巴胺美豬公投連署，第一階段連署已完成，將送交中選會；國民黨主席江啟臣今日呼籲中選會不要卡案。記者余采瀅／攝影

國民黨日前在全台發動反萊克多巴胺美豬公投連署，第一階段連署已完成，將送交中選會；國民黨主席江啟臣今日呼籲中選會不要卡案，不要用政治思考，來決定公投案能不能成案，因為這是人民權利，也是民眾心聲。

江啟臣表示，第一階段很感謝大家的支持、踴躍連署，現在還有民眾來詢問要怎麼連署？由於第二階段是由中選會決定可否成案，他也呼籲中選會不要卡案，不要用政治思考，來決定公投案能不能成案，因為這是人民權利，也是民眾心聲，民眾希望自己來做主，政府應該反映民意，讓人民自己做決定，因為這對民眾健康與食安是相當重要的事。

江啟臣說，蔡政府用一只行政命令，自行決定開放含萊克多巴胺美豬進口，已經引發民眾憂慮與不安，因此民眾從第一階段公投連署可感受到人民是希望自己做主，也應該讓人民自己做主，因此第二階段公投連署，希望中選會可在送案後盡快進行相關程序審核，因為現階段已沒有公投審議委員會，中選會只能做形式的審查，所以在形式審查完成後，應該趕快進行第二階段的連署。

是否擔心美國會關心公投？江啟臣強調，食安是不分黨派，也不該上綱到政治議題，即便是國際政治也如此，樂於與美方正面溝通說明、表達民意，國民黨也與美國在台協會AIT洽談適當時間，不管是跟AIT溝通交流，甚至是美國更高層級官員來台，不要只跟執政黨做溝通，有機會也可與在野黨溝通，因為多溝通交流，就不會產生誤解或誤判。

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