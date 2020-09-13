開放美豬換國際地位？陳時中駁：代表信守承諾

瘦肉精美豬將於明年元旦開放進口，外界質疑政府為國際地位犧牲食安。衛福部長陳時中今晚受訪時強調這說法是倒因為果，台灣開放是代表信守承諾，未來國際地位才可望提升。

含有萊克多巴胺（瘦肉精的成份，簡稱萊劑）美豬明年元旦開放進口，根據衛生福利部食品藥物管理署公布的美豬各部位瘦肉精殘留限量標準，腎臟、肝臟訂為0.04ppm，肌肉、油脂及豬雜碎訂為0.01ppm。

陳時中今天晚間接受電視台專訪時表示，政府即便在經濟上有需要，但若無法確保安全，也絕不會同意開放，這些安全不是用嘴巴說說，而是參考國際標準並做風險評估後才訂出的標準。

陳時中指出，美豬萊劑限量標準是在國際食品法典委員會（Codex）基礎上，連結台灣民眾飲食習慣訂定，原則上和國際間差不多，但更嚴格一點。

陳時中舉例說明，原本豬腎是以Codex的0.09ppm進行風險評估，卻發現坐月子婦女若每天吃一串豬肝、一副腰子及90公克的豬肉，萊劑攝取量恐達每天安全攝取值（ADI）的89%，雖然仍安全，但已接近上限，萬一有人每天多吃一副內臟可能就會出問題，因此專家建議將標準降至0.04ppm，就能將ADI降至61%，相對安全。

陳時中說，台灣早已進口含萊劑的美牛多年，全台民眾每年吃下6.4萬噸，早就吃了很多，也沒有出問題，反觀美豬每年進口量僅1萬多噸，只有美牛的1/6，「不會說以前吃牛肉沒關係，吃豬肉就有問題。」

從防疫到現在，政府之所以獲得民眾信賴，最重要關鍵就是透明，陳時中指出，未來政府在管理食安上會繼續秉持透明，從源頭就強化管理，從大盤商、中盤商一路追流向，確保最終使用到的餐飲業者標示產地。

陳時中指出，台灣養豬業很進步，不僅能抵抗非洲豬瘟，最近連口蹄疫都已拔針（停止使用口蹄疫疫苗），反觀有非洲豬瘟的中國，為何至今不開放萊劑美豬，從統計數字來看，「我是很擔心都吃到病死豬肉」。

陳時中說，過去他曾提到，美豬這時候開放有關鍵意義，有人將這番言論曲解為「台灣可以為了國際地位犧牲食安」，在他看來這是倒果為因，台灣開放才是代表信守承諾，當世界都認知到台灣是這樣的國家，台灣的國際地位才可望提升。

這次開放萊劑美豬，很多以往反對的專家都不再反對，陳時中指出，這主要是過去8年國際間都沒有人因萊劑出問題，愈來愈多證據證明萊劑是安全的，以往反對的人自然都贊成了，台灣才能往前走。