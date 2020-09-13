國民黨連署反美豬 高雄兩天連署約2千份

國民黨周末在全台進行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，高雄今在市黨部、鳳山工協市場、左營果貿市場、美濃市場等地舉行連署，國民黨高雄市黨部表示，高雄周末2天，一階連署約達2千份。這次沒有宣傳車宣傳，但市場都不少人主動連署。

國民黨星期六、日兩天全國發起公投連署活動，高雄市不少國民黨議員也出現在連署據點，鼓勵民眾踴躍連署。

國民黨高雄市昨、今兩日共6處進行反萊豬公投連署活動。國民黨高雄市第一階段反萊豬連署點，除高雄市黨部每天都可連署外，12日在前鎮區瑞興市場、13日在鳳山工協市場入口、左營果貿市場入口及美濃市場等地連署。

高雄市議會國民黨團研議將在下個會期中提案，要求高雄市瘦肉精零檢出。國民黨團強調，議會一定強力監督，確保高雄市民食安衛生。