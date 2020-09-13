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國民黨連署反美豬 高雄兩天連署約2千份

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部在多個市場發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。圖／國民黨高雄市黨部提供
國民黨高雄市黨部在多個市場發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。圖／國民黨高雄市黨部提供

國民黨周末在全台進行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，高雄今在市黨部、鳳山工協市場、左營果貿市場、美濃市場等地舉行連署，國民黨高雄市黨部表示，高雄周末2天，一階連署約達2千份。這次沒有宣傳車宣傳，但市場都不少人主動連署。

國民黨星期六、日兩天全國發起公投連署活動，高雄市不少國民黨議員也出現在連署據點，鼓勵民眾踴躍連署。

國民黨高雄市昨、今兩日共6處進行反萊豬公投連署活動。國民黨高雄市第一階段反萊豬連署點，除高雄市黨部每天都可連署外，12日在前鎮區瑞興市場、13日在鳳山工協市場入口、左營果貿市場入口及美濃市場等地連署。

高雄市議會國民黨團研議將在下個會期中提案，要求高雄市瘦肉精零檢出。國民黨團強調，議會一定強力監督，確保高雄市民食安衛生。

國民黨高雄市黨部表示，這兩天連署，國民黨高雄市黨部統計約達2千份。這次連署只是第一階段，沒有用宣傳車等資源大力宣傳，只是在市場設點，但有不少人主動來連署，氣氛踴躍，每個市場均有數百人連署。未來二階連署，希望民眾持續踴躍連署，市黨部也會更努力推動。

國民黨高雄市黨部在多個市場發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。圖／國民黨高雄市黨部提供
國民黨高雄市黨部在多個市場發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。圖／國民黨高雄市黨部提供

美豬 美牛 國民黨 公投

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