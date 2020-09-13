聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨連署反美豬 高雄兩天連署約2千份
國民黨周末在全台進行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，高雄今在市黨部、鳳山工協市場、左營果貿市場、美濃市場等地舉行連署，國民黨高雄市黨部表示，高雄周末2天，一階連署約達2千份。這次沒有宣傳車宣傳，但市場都不少人主動連署。
國民黨星期六、日兩天全國發起公投連署活動，高雄市不少國民黨議員也出現在連署據點，鼓勵民眾踴躍連署。
國民黨高雄市昨、今兩日共6處進行反萊豬公投連署活動。國民黨高雄市第一階段反萊豬連署點，除高雄市黨部每天都可連署外，12日在前鎮區瑞興市場、13日在鳳山工協市場入口、左營果貿市場入口及美濃市場等地連署。
高雄市議會國民黨團研議將在下個會期中提案，要求高雄市瘦肉精零檢出。國民黨團強調，議會一定強力監督，確保高雄市民食安衛生。
國民黨高雄市黨部表示，這兩天連署，國民黨高雄市黨部統計約達2千份。這次連署只是第一階段，沒有用宣傳車等資源大力宣傳，只是在市場設點，但有不少人主動來連署，氣氛踴躍，每個市場均有數百人連署。未來二階連署，希望民眾持續踴躍連署，市黨部也會更努力推動。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言