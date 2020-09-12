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影／反萊豬公投連署起跑 侯友宜：樂觀其成 更給予支持

聯合報 / 記者 陳煜彬 林雍琁 新北市即時報導
前瞻計畫經費減半，新北軌道建設恐造成地方強烈的財政負擔，對此新北市長侯友宜在「樹林紅麴文化節」活動上，特別向民進黨立委蘇巧慧爭取支持。記者陳煜彬攝影
前瞻計畫經費減半，新北軌道建設恐造成地方強烈的財政負擔，對此新北市長侯友宜在「樹林紅麴文化節」活動上，特別向民進黨立委蘇巧慧爭取支持。記者陳煜彬攝影

國民黨今天(12日)串聯各縣市黨部進行「反美豬公投」連署，新北市長侯友宜上午出席市政行程「樹林紅麴文化節」活動，現場炒紅麴松阪豬，媒體問到未來有可能炒到萊豬松阪豬，會不會一起協助連署，侯友宜說新北市一直堅持瘦肉精零檢出，且萊豬進口應該要全民做決定，因此侯友宜強調不但樂觀其成，也給予支持。

國民黨立院黨團下周一(14日)開始將陸續邀請黨內執政的縣市長進行便當會，目的在了解前瞻預算減半後對地方的影響，侯友宜將是首場與談的地方諸侯，侯友宜說先前他已經就市政建設的願景向轄區內12個立委做報告，此次國民黨團特別到新北訪問，他將就交通、軌道、水利、城鄉等方向進行討論。

前瞻計畫經費減半，新北軌道建設恐造成地方強烈的財政負擔，除此之外新北市捷運局也擔心現在正在核報中的汐民線、五泰輕軌、深坑輕軌、八里輕軌等建設會因為前瞻經費不足而核不過，對此侯友宜喊話中央，新北市在軌道建設這幾年投入最多，每年約要兩百億左右的預算，期待中央給新北多一點的支持，讓新北市在整個軌道建設能夠架起大台北的的廊道。

對於前瞻軌道建設減半，民進黨立委蘇巧慧強調與侯友宜立場一致，會盡力爭取新北市的建設，對於正在核報的軌道規劃恐因前瞻經費減半受阻，蘇巧慧說前瞻預算只是國家預算中的一部分，每一年度的預算都是零基的概念開始重新編列，因此按照輕重緩急、大台北地區的需求，會協助新北繼續爭取建設。

美豬 美牛 侯友宜

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