國民黨啟動反美豬公投連署 黃偉哲建議中央這麼做
國民黨今、明兩天啟動全台串連，針對反美豬公投力拚上萬連署，台南市長黃偉哲表示，特定政黨要針對美豬議題進行公投，他尊重人民行使投票權利，不過現在坊間許多訊息都是民粹、不科學，盼中央政府有更多討論與公開資訊，而地方政府該做的就是讓消費者有自由選擇的權利。
黃偉哲說，尊重人民有行使投票的權利，對公共政策可表達意見，至於美豬進口萊克多巴胺的部分，坊間流傳的訊息很多是偏頗、民粹、不科學，希望中央政府有更多討論跟公開資訊，例如公聽、討論；地方政府該做的就是讓消費者有自由選擇的權利。
黃偉哲認為，政黨要做政治操作也尊重他們，很多事情是真理越辯越明，從過去開放含萊克多巴胺的美牛已經過非常多討論，希望這討論在美豬問題可以延續下去，大家最後做出最終決定。
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