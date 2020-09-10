批政府開放瘦肉精美豬進口 黃國卿：台灣人不如豬

台東縣養豬協會理事長黃國卿表示，中央政策亂七八糟，台豬不能吃瘦肉精，人卻可以吃有瘦肉精的美國豬肉，在台灣真的是人不如豬。

近來各縣市紛紛聲明學生午餐限用國產豬肉，有人擔心國產豬肉價格較高，恐造成學生午餐團膳業者因應成本提高，而調漲學生午餐費用。

對此，黃國卿說，由於台灣人口就2300萬人，市場就這麼大，雖有少數加拿大、西班牙不含疫肉精豬肉進口，但占比不大，台灣是個內需市場，但開放美瘦肉精豬肉進口台灣，進口愈多，國內豬肉價格下跌的愈多，推估一旦進口市占率達到20%，台灣就要減少100萬頭在養豬隻，國內豬肉價格不會因團膳使用在地豬肉而價格上漲。