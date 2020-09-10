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台南營養午餐「只使用國產豬肉」 六都最便宜且最好吃

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市的營養午餐為六都最便宜，但營養又好吃。記者鄭惠仁／攝影
台南市的營養午餐為六都最便宜，但營養又好吃。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今天與供應國中小的營養午餐業者宣示「只使用國產豬肉」，業者也反映南市的營養午餐餐費六都最低，成本會增加。教育局表示，105年起就要求使用CAS豬肉，尚有許多學校的收費沒有達到天花板，只要經過午餐供應委員會決定，仍可調漲。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南國中小營養午餐早就規定使用CAS認證豬肉，未來美國豬牛肉進口，教育部重申使用國產豬肉，只是在提醒業者不要使用低價的美國豬肉，因此仍和過去一樣，不會有影響。學輔校安科長陳宗暘說，即使有影響，也可以變化菜單，不一定都要用豬肉。

台南市的營養午餐各校收費不一，目前仍有許多學校的收費沒有達到最高門檻的國小795、國中825、高中855元，鄭新輝表示，若要吃得更好，經午餐供應委員會決定，以及家長同意，還沒達到門檻的也可以調漲。

台南市國中小的營養午餐主要由學校的中央廚房提供，僅有少數國中是吃便當工廠提供的桶餐；另高中部分，多數學校都是便當工廠提供桶餐。

學輔校安科長陳宗暘說，台南是農業大縣，食材大都來自當季的新鮮在地食材，加上管銷、食材登入等行政業務都由教育局、學校來做，加上又有營養師管控，因此除了減少成本，還能吃到美味、健康的午餐。

美豬 美牛 營養午餐

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