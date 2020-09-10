周六募反美豬公投連署 藍黨團：國民黨要開始走上街頭

蔡英文總統片面宣布開放含瘦肉精美豬進口引發反彈，國民黨發動「捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出」反美豬公投，在黨主席江啟臣帶頭下，周六黨籍立委也將傾巢而出至22縣市市場，同步舉辦「全民食安公投」第一階段連署，募提案連署書。

國民黨團書記長林奕華表示，國民黨要開始走上街頭，呼籲民眾捍衛跟與自身權益相關的民生議題，透過參與反美豬公投連署展現全民意志。

林奕華說，配合黨中央周六發動全台灣「全民食安公投」第一階段連署活動，當天所有國民黨立委也會到不同的點跟民眾互動，募公投連署書，也宣講反美豬議題對民眾食安的重要性，希望周末兩日達到一定效果。

林奕華也提到，連署點全台灣都有，周六之前立委也在line、臉書等新媒體公告連署點公告周知，希望當天關心的朋友，也可以到連署點協助相關連署。

林奕華表示，公投預估要趕在明年8月投票，申請過程中預估中選會一定也會用最嚴審方式來挑剔，今天黨團大會就有互相提醒，連署書有效性一定要提高，從第一關來把關。