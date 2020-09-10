快訊

成功嶺4個月訓練役 新兵來1天驚傳墜樓

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校午餐全採用國產肉？團膳業者：價格調整是必然的

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
政府全面開放萊克多巴胺豬肉進口，若強制要求學校午餐所使用的生鮮及調製肉品全都要是國產的，業者認為，以現階段的學校午餐費用來說，未來價格調整是必然的。報系資料照片
政府全面開放萊克多巴胺豬肉進口，若強制要求學校午餐所使用的生鮮及調製肉品全都要是國產的，業者認為，以現階段的學校午餐費用來說，未來價格調整是必然的。報系資料照片

政府全面開放萊克多巴胺豬肉進口，多個縣市政府宣示進口的萊劑豬肉不會進入學校午餐中；但餐盒業者認為，若強制要求學校午餐所使用的生鮮及調製肉品全都要是國產的，以現階段的學校午餐費用來說，「一定做不到」，「價格調整是必然的」。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，這幾年政府要求學校午餐，要三章一Q、要非基改，現在又要要求全數採用國產肉，業者投入的成本與設備多，若不漲價難以承擔。

他表示，教育部的公文要求採用國產豬牛產品，這是指生鮮產品，生鮮肉品進口肉不可能進入校園，因為進口肉的味道壓不住，僅能採用國產肉品；公會私下探詢供貨廠商，請廠商提供使用國產肉品切結書，約有八成九成廠商提供切結，一成廠商無法提供，代表這些加工肉品不必然都是國產的。

因此，若加工調理的肉品如肉排等等、也要要求採用國產用品，陳明信推估成本應該增加20%；但若是有些學校反應比較過度，要求連加工的豬肉、雞肉都要採用國產CAS優良肉品，這樣成本將會更高

陳明信說，採用國產CAS優良肉品，相對風險比較低，對餐盒業者也會相對有保障，但現階段中央鼓勵學校午餐採用章Q，每人每餐補助3.5元，若不論生鮮、調理的豬肉、雞肉都要採用CAS優良肉品，政府若無法讓使用者付費，讓學校午餐漲價，這獎勵的3.5元，至少要提高到6、7元才足以支應。

他表示，因應萊劑豬明年進口，已有學校超前部屬，要求團膳業者必須簽使用國產肉品聲明或切結書，夾在中間的團膳業者，只好向上游供應食材的廠商要求切結，才能提供給學校，但卻也無法保障廠商使用的全然都是國產肉品，現階段約有八九成的廠商可以提供切結，一成多的廠商可能採用加拿大或西班牙的肉品，也已歇食材供應廠商暫時不公或，乾脆等這陣子風頭過了，再供貨就好了。

台北市餐盒公會安全委員會主委高嘉鴻表示，學校午餐肉品要求採用國產肉品，生鮮部分沒有問題，但現階段產地標示並不明確，也會造成餐盒業者的困擾，因為只要廠商說「我使用國產肉」，廠商說是就是，餐盒業者也無從稽查。

高嘉鴻說，這部分應該政府進行源頭把關，或者可以採用正面表列的方式，讓團膳業者可以去政府認證的廠商購買，那些才確定是國產肉，由政府承擔責任，先確保安全無虞，再來談價格部分，已現階段政府獎勵金每人每餐3.5元來說，若要全面使用國產肉，至少要再增加1至1.5元才行。

美豬 美牛

延伸閱讀

【混充之國／上】混米、混茶、混蜜不曾絕跡 混豬也能躲過4關卡？

美豬進口成定局 雲林豬農這樣說

迎娶禮車不綁豬肉 岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁

國民黨團提案將牛豬分離入法 禁止放寬美豬進口

相關新聞

教育部要求國中小使用國產豬 業者：只發公文 完全沒配套

因應美豬將開放進口，家長擔心孩子的食安問題，教育部在上個月底發文要求國中小必須要使用國產豬肉，中華民國餐盒食品公會全國聯...

台東宣示學生午餐用國產豬 饒慶鈴：學生健康我來顧

針對美豬將於110年開放進口，為守護台東縣學童健康，台東縣政府今結合縣府相關處局、學校、團繕業者宣布學校午餐使用國產在地...

影／台南營養午餐業者宣示只用國產豬 但拜託調整餐費

台南市長黃偉哲上午與供應國中小營養午餐的業者共同簽署，宣示「只使用國產豬肉」，但是業者表示，台南市的營養午餐餐費35-4...

學校午餐全採用國產肉？團膳業者：價格調整是必然的

政府全面開放萊克多巴胺豬肉進口，多個縣市政府宣示進口的萊劑豬肉不會進入學校午餐中；但餐盒業者認為，若強制要求學校午餐所使...

盼立院早開議處理美豬 游錫堃：不是院長說什麼就什麼

蔡英文總統片面宣布開放含瘦肉精美豬、牛進口，引發爭議，立院在野黨團希望立院盡速開議，甚至盼本周就能朝野協商開議時間。立法...

蘇貞昌要中央地方齊一步驟 孫大千批：明明是中央放水

嘉義市政府送議會修訂食安自治條例堅持豬肉瘦肉精零檢出，行政院長蘇貞昌喊話，盼中央地方一條心，齊一步驟不要亂了套。前立委孫...

豬農：專款專用 更要解決產業衝擊

為平息豬農對明年進口美國萊豬的怒火，農委會端出百億基金強力安撫，昨邀集全台養豬協會幹部研商。但豬農強調「不會被摸頭」，也...

百億養豬基金怎用 擬下周定案

萊克多巴胺美豬明年將進口台灣，為減緩產業衝擊，中央畜產會昨邀集全台各地養豬協會，研商百億養豬基金八大規畫，包括平穩豬價、...

市府把關零檢出 民眾：吃得安心

含瘦肉精美國豬肉進口爭議，台中市政府表示，依東海大學最新民調指出，有66.4%的受訪市民支持市府依食安自治條例「零檢出」...

美豬瘦肉精 66.4%台中人挺零檢出

中央開放含瘦肉精美國豬肉進口爭議，東海大學地方自治研究中心昨天發布對台中市民的民意調查結果，有55.1%的受訪者不支持進...

反美豬公投玩真的 江啟臣周六領軍22縣市同步募連署書

蔡英文總統片面宣布明年元旦開放含瘦肉精美豬進口引發反彈，國民黨主席江啟臣周日宣布啟動「捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出」反美豬公...

蘇揆要朱立倫別酸 他整理蘇氏十大酸語錄

新北市前市長朱立倫參訪故宮時諷刺，「肉形石是健康不含瘦肉精。」隨即遭行政院長蘇貞昌反批「不要談什麼都負面的、用酸的。」國...

熱門新聞

「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」丁允恭創作遭挖出 網酸：原來是自傳

未坦承接觸史害30名役男全部被隔離 天兵被送回家

蔣萬安第4名 台北市長人選「空戰」實力排名揭曉

漢光兵推管休還停止外散宿官兵無奈 國防部出來面對了

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

前瞻2300億乾坤大挪移 17項軌道預算被調整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。