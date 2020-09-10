學校午餐全採用國產肉？團膳業者：價格調整是必然的

政府全面開放萊克多巴胺豬肉進口，多個縣市政府宣示進口的萊劑豬肉不會進入學校午餐中；但餐盒業者認為，若強制要求學校午餐所使用的生鮮及調製肉品全都要是國產的，以現階段的學校午餐費用來說，「一定做不到」，「價格調整是必然的」。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，這幾年政府要求學校午餐，要三章一Q、要非基改，現在又要要求全數採用國產肉，業者投入的成本與設備多，若不漲價難以承擔。

他表示，教育部的公文要求採用國產豬牛產品，這是指生鮮產品，生鮮肉品進口肉不可能進入校園，因為進口肉的味道壓不住，僅能採用國產肉品；公會私下探詢供貨廠商，請廠商提供使用國產肉品切結書，約有八成九成廠商提供切結，一成廠商無法提供，代表這些加工肉品不必然都是國產的。

因此，若加工調理的肉品如肉排等等、也要要求採用國產用品，陳明信推估成本應該增加20%；但若是有些學校反應比較過度，要求連加工的豬肉、雞肉都要採用國產CAS優良肉品，這樣成本將會更高

陳明信說，採用國產CAS優良肉品，相對風險比較低，對餐盒業者也會相對有保障，但現階段中央鼓勵學校午餐採用章Q，每人每餐補助3.5元，若不論生鮮、調理的豬肉、雞肉都要採用CAS優良肉品，政府若無法讓使用者付費，讓學校午餐漲價，這獎勵的3.5元，至少要提高到6、7元才足以支應。

他表示，因應萊劑豬明年進口，已有學校超前部屬，要求團膳業者必須簽使用國產肉品聲明或切結書，夾在中間的團膳業者，只好向上游供應食材的廠商要求切結，才能提供給學校，但卻也無法保障廠商使用的全然都是國產肉品，現階段約有八九成的廠商可以提供切結，一成多的廠商可能採用加拿大或西班牙的肉品，也已歇食材供應廠商暫時不公或，乾脆等這陣子風頭過了，再供貨就好了。

台北市餐盒公會安全委員會主委高嘉鴻表示，學校午餐肉品要求採用國產肉品，生鮮部分沒有問題，但現階段產地標示並不明確，也會造成餐盒業者的困擾，因為只要廠商說「我使用國產肉」，廠商說是就是，餐盒業者也無從稽查。

高嘉鴻說，這部分應該政府進行源頭把關，或者可以採用正面表列的方式，讓團膳業者可以去政府認證的廠商購買，那些才確定是國產肉，由政府承擔責任，先確保安全無虞，再來談價格部分，已現階段政府獎勵金每人每餐3.5元來說，若要全面使用國產肉，至少要再增加1至1.5元才行。