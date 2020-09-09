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民調逾6成支持 中市府：堅持美豬瘦肉精零檢出

中央社 / 台中9日電
中央日前宣布將放寬瘦肉精檢驗殘留標準，並開放含瘦肉精美國豬肉進口，引發各界議論，東海大學地方自治研究中心針對瘦肉精相關議題，9月3、4日進行兩天調查1075 份，針對台中市將繼續落實食安自治條例「瘦肉精零檢出」的政策，支持民眾66.4％、中立15.6％、不支持10.4％、無明確反應7.6％。記者喻文玟／攝影
中央日前宣布將放寬瘦肉精檢驗殘留標準，並開放含瘦肉精美國豬肉進口，引發各界議論，東海大學地方自治研究中心針對瘦肉精相關議題，9月3、4日進行兩天調查1075 份，針對台中市將繼續落實食安自治條例「瘦肉精零檢出」的政策，支持民眾66.4％、中立15.6％、不支持10.4％、無明確反應7.6％。記者喻文玟／攝影

東海大學地方自治研究中心針對瘦肉精相關議題進行問卷調查，有超過6成的民眾支持台中市政府依據食安自治條例落實瘦肉精零檢出，台中市政府表示將堅持「零檢出」政策。

中央政府宣布開放美國豬肉進口，放寬瘦肉精檢驗殘留標準，為了解民意，東海大學地方自治研究中心針對瘦肉精相關議題，委託全國公信力民意調查股份有限公司進行電話民調，今天公布民調結果。

民調顯示，民眾對「中央政府打算放寬瘦肉精殘留標準，並開放美豬進口的政策」支持度調查，有55.1%不支持；對於「台中市政府將繼續落實『瘦肉精零檢出』規定的政策」，有66.4%的民眾贊成。

東海大學地方自治研究中心執行長、政治系教授潘兆民表示，食安問題是民眾所關心的問題，透過民調希望看到真實數據，許多人對於開放美豬存有疑慮，對開放美豬相關內容不了解，政府應該說明政策。

東海大學食品科學系教授徐詮亮表示，從問卷顯示，中央政府應與民眾、地方政府多溝通，民眾對於含瘦肉精美豬進口有很大疑慮，他建議，應從原產地就要提出有無瘦肉精的證明。

台中市政府表示，學界民調清楚指出，55.1%民眾不支持開放含瘦肉精的美豬等產品，更有66.4%支持市府「零檢出」的政策，民意是政府的後盾，台中市政府會繼續遵循地方自治條例，堅持「零檢出」的政策，捍衛市民的權益和健康，也希望中央能夠聆聽中部人的心聲。

本次調查以居住在台中市、年滿20歲的民眾為受訪對象，調查時間9月3日至4日，以電話訪問的方式進行獨立樣本訪問，有效樣本1075份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在正負2.99個百分點左右。

美豬 美牛 瘦肉精 民調 東海大學

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