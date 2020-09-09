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屏東推幸福豬標章 保證質優瘦肉精零檢出

中央社 / 記者屏東9日電

屏東縣政府推廣在地養豬產業，增加消費者信心並區隔進口豬肉，去年向智慧財產局申請「屏東幸福豬」標章，證明原料肉產出自屏東幸福豬場，保證瘦肉精零檢出。

縣府今天指出，去年向經濟部智慧財產局申請「屏東幸福豬」標章，證明原料肉產自屏東縣幸福豬來源養豬場，衛生安全無瘦肉精使用，符合動物用藥品管理法、含藥物飼料添加物使用規範及食品衛生管理法等相關規定。

縣長潘孟安指出，屏東去年約有新台幣678.7億元農業產值，其中畜牧業養豬占163.2億元；「屏東幸福豬標章」需通過產銷履歷驗證取得證書，還有保證不添加瘦肉精、藥物檢驗合格、飼養過程不造成環境污染等條件，面對美豬進口挑戰，縣府大力行銷「屏東幸福豬」，供消費者辨別選購。

「屏東幸福豬標章」在英文字母P中印著1隻小豬，展現屏東陽光、健康的形象，且屏東與豬的英文都是以P開頭，正好代表「The Prefect Pig From Pingtung」，標章以最簡單的線條為設計出發點，讓消費者一眼就能辨別。

美豬 美牛 潘孟安

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