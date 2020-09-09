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是否派員出席美豬公聽會？ 陳時中：應該要但不一定要

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎簡浩正/台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

民眾黨立院黨團今天舉行開放美豬牛公聽會，衛福部拒絕派代表出席，民眾黨痛批號稱「最會溝通的政府」，卻選擇了逃避不願正視民意。衛福部不派代表出席的理由，竟是政策說明定調，「只有陳時中能對外發言」。對此，衛福部長陳時中今於指揮中心記者會後表示，一方面是沒有收到通知，另一方面真的太忙。

對於今天衛福部沒出席，日後是否會出席公聽會？陳時中則表示，「應該這樣子吼？」但被詢問是否會派食藥署代表前往，他卻又說「應該這樣子不代表一定要」。

今天公聽會時，主婦聯盟環境保護基金會董事長吳碧霜表示，衛福部應針對相關高風險族群進行流行病學調查與健康風險研究，並且以預警原則，訂定保護政策；未進行完整風險評估前，應該維持「零檢出」，不應先行訂立豬肉及內臟之瘦肉精殘留容許量，不該拿小孩和高敏感族群當人體試驗場。

台灣公共衛生學會教授蔡詩偉則表示，萊劑雖然在體內代謝快，但接觸頻率高會是對人體產生負面影響的關鍵；如同塑化劑也是代謝快，但由於國人頻繁接觸，仍造成一定程度危害。

全家聯合診所醫師蘇偉碩也說，根據論文資料顯示，萊劑對人類腎臟細胞有毒，長期服用會對急救用藥變得不敏感，可能會導致危急時刻急救無效；其他論文也證實對心臟、腦部皆有負面影響。

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