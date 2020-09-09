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逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

坐月子要吃安全腰只 請政府提萊豬認證

台灣醒報 / 台北報導
時力立委陳椒華（中）偕同民團與媽媽們呼籲，須針對哺乳婦女、懷孕婦女、母乳寶寶、心血管高危險族群評估健康風險。 台灣醒報
時力立委陳椒華（中）偕同民團與媽媽們呼籲，須針對哺乳婦女、懷孕婦女、母乳寶寶、心血管高危險族群評估健康風險。 台灣醒報

「產後哺乳婦女坐月子吃豬肝豬腎，可能透過乳汁讓新生兒吃到萊克多巴胺！」時力立委陳椒華9日與民團偕同10位媽媽呼籲，須針對敏感族群如哺乳婦女、懷孕婦女、母乳寶寶、心血管高危險族群評估健康風險，如動物殘留實驗等提供科學實證，否則不應開放含瘦肉精內臟進口。

建議值欠科學實證

「目前CODEX的建議值沒有經過雙盲實驗，缺乏科學實證。」陳椒華表示，即使衛福部將豬腎的安全容許量訂為0.04 ppm，低於CODEX的建議值，但基於國人有攝食內臟的習慣，而敏感族群的風險研究不足，時代力量的立場是不贊成開放內臟進口，至少不要進口瘦肉精殘留量高的豬肝豬腎，避免影響國人健康。

陳椒華指出，萊克多巴胺因其強心作用，易導致心臟產生如心跳加速，心律不整、心肌缺血等副作用，還可能造成高血壓，若是過量吃內臟，會有較高機率攝入過量的瘦肉精，引發噁心、頭暈、手顫抖、心悸等症狀，同時會增加心血管疾病的風險。「難道老弱婦孺或敏感族群若吃出問題，只能自認倒霉，無法國賠？」

廚房不是實驗室

「政府不能把人民健康權當作政商利益的籌碼！」主婦聯盟環境保護基金會行政主任張玉鈴說，從肉品外觀無法分辨有無含萊克多巴胺，至少要做好流向管理，把預告期從60天縮短為7天，可見根本不想跟人民溝通，到底在急什麼？「難道以後都要自備檢測裝置才能確保安全？廚房不是實驗室，人民拒吃瘦肉精！」

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳也指出， CODEX殘留容許量標準是10ppb，台灣殘留容許量標準是0.01 ppm，兩者標準看似相同，但如果是14.9ppb，在國內會被四捨五入判定合格，至少要訂為0.0010ppm才不會比國際標準寬鬆。此外，幼兒園、安親班不在《學校衛生法》的規範內，食安風險也值得擔憂。

「在我們作月子時，婆婆就是煮腰只、豬肝給我們補身體，吃完補品後泌乳豐富，可以安心孕育後代。」嫁到台灣的新住民林素貞說，政府開放進口瘦肉精美豬實在讓她們擔心，尤其豬肝嫰嫰的，有人生病時也會煮來吃。她強調，「希望政府不要開放瘦肉精豬肉和內臟進台灣，否則我們媽媽一定帶頭拒吃、拒買！」

婆婆表示，進口含萊克多巴胺的豬肉讓國人非常不放心，「可能也不需要戰爭了，未來年輕人、嬰幼兒健康都輸光光了。」

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