豬油食品免標產地？ 專家籲建立產銷履歷

萊劑美豬預計明年元旦開放進口，昨夜間衛福部食藥署再度突襲，悄悄將豬隻萊劑殘留標準預告案掛上網，並同時預告散裝食品的標示規定，僅有整罐的豬油才需要標示原產地國，若是食品中添加豬油則無需標示。台大毒理學研究所教授、台灣毒物學學會秘書長姜至剛表示，不應只關注於豬油是否標示，應趁此時機，協助業者針對各項食品建立完整產銷履歷。

衛福部長陳時中之前才強調「未來無論散裝、包裝食品、直接供應飲食場所，只要有用到豬油都要標」，昨晚食藥署預告的散裝食品標示內容仍不甩部長要求，除了本身是豬油的產品外，若是使用豬油作為原料，則不需要標示。

姜至剛表示，從各項報告來看，豬油含萊劑的健康風險，看來是可接受，且一般人吃的量不會超過殘留容許量，但若是有心律不整、心臟傳導問題的民眾則可能有健康危害，因此標示上必須清楚，讓這些人能夠避開。

但他認為，標示的問題不應只針對美豬，反而應該趁此機會建立食品的產銷履歷，這樣一查就能清楚來源，否則只是做到標示原產地，如何確認加工肉品是否摻和不同產地的豬肉，在後續稽查上也有困難。

另外，針對進口豬萊劑最大殘留容許值，食藥署公告的單位採取ppm（百萬分之一），而非Codex建議的ppb（十億分之一），兩者經換算會有四捨五入的差異，遭質疑比國際標準寬鬆。

姜至剛則表示，這也牽涉到檢驗的敏感度，就算標準訂到十億分之一，如果無法檢測出來也沒有用。