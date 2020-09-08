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藍要瘦肉精零檢出 陳其邁：標準與中央一致

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

嘉義市衛生局率先提案要送自治條例來要求瘦肉精零檢出，高市議會國民黨團也準備提案。高雄市長陳其邁今說，食安標準，中央與地方應該要有全國性一致的統一步調和檢驗標準，但在作法上，高雄市會嚴格執行，包括落實標示、加強抽樣查驗，並輔導豬農提升競爭力。

陳其邁今在市政會議後受訪時說，中央跟地方針對全國一致性的食安標準，應該要有統一步調，所以高雄市在法規上，不管是執行或是對於萊克多巴胺美豬的檢驗標準上，會跟中央一致。但是在作法上，會來嚴格執行，包括如何落實標示，讓民眾選擇有所依循。

他並強調，高雄市會加強抽樣查驗的比例，增加檢驗能量。也會全力輔導豬農，落實產銷制度，並讓學校及團膳都採用國產豬肉，確保豬農在國內市場維持高市占率，改善豬農生產設備、技術，輔導豬農接軌國際市場，提高國際競爭力。

陳其邁說，台灣豬好吃，不怕競爭，美豬在沒有萊克多巴胺時，市占率在台灣約1%而已，相信含萊克多巴胺的美豬開放進口後，做好分區管理及嚴格執行標籤標示，再加強檢驗查驗的量能，相信可確保國人在飲食上的健康，地方政府一定會全力來做。

被問到是否持續關心館長，陳其邁說，大家都很關心館長，最重要的是，趕快把真正的幕後主導的兇手抓出來，新北市長侯友宜是警察出身，這個案子一定要破，趕快破案才是安慰館長最好的方式。

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