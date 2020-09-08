美豬進口無巿場？ 黃偉哲：賠本生意沒人做

嘉義市政府昨天開出第一槍，將食品安全管理自治條例修正案送往議會，下周二、三讀，若通過，只要在嘉義市檢出含有瘦肉精的豬肉，即使符合中央容許標準仍會開罰3萬到10萬元，而台南市議會國民黨團、無黨議員上周也連署提案修自治條例，台南市長黃偉哲今表示，尊重議員立法權，但地方自治條例碰到中央法規是否屬於有效，我們拭目以待。

「殺頭生意有人做，賠本生意沒人做」，對於美豬進口爭議，黃偉哲說，若是消費者不吃、不用、不買的話，進口豬肉就沒市場，所以如果大家都愛用國產豬肉，進口就沒空間。反之，消費者不喜歡本產豬肉，那農民、政府如何促銷或禁絕進口豬肉，效果都會大打折扣。

黃偉哲以美國牛肉為例，他表示，我們早知道2012年以後就有萊克多巴胺，為何美國的牛肉進口數量反而越來越多？因為市場接受。他認為，當初禁止美牛進口時，我們用的是澳洲牛肉，結果美牛一開放後，美牛市占率就超過澳洲牛肉，進口的數量從2萬多公噸，後來變成6萬5千多公噸，成長近3倍，這是市場法則。

黃偉哲說，對於萊克多巴胺，消費者的想法跟政治人物的想法是有差距的，所以這部分還是市場機制來決定，而地方政府就是幫助消費者決定，所以不管是賣場、餐廳、傳統市場，我們都是宣導愛用國產豬肉，並要求做好產地分流；對於進口豬肉是負面態度，消費者自然可選擇。

至於散裝或是加工品部分，黃偉哲表示，加工廠、散裝工廠若接受貼國產豬牛肉標章，市府會嚴加查察，若不接受，市府也會廣為宣導。市府會輔導餐廳業者、攤商業者去向只用本產豬肉的這些加工業者來購買，會從上、下一條龍的整合，從生產者、豬農一直到肉商、消費者，建立「一條龍」制度，趁現在含萊克多巴胺的美豬進口之前，先來超前部署。