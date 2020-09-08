快訊

快來對生日日期！紙本藝Fun券 65萬幸運得主出爐

練身體前先練好法律：健身房消費糾紛頻傳，如何保護自己？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美豬進口無巿場？ 黃偉哲：賠本生意沒人做

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（中）。記者鄭維真／攝影

嘉義市政府昨天開出第一槍，將食品安全管理自治條例修正案送往議會，下周二、三讀，若通過，只要在嘉義市檢出含有瘦肉精的豬肉，即使符合中央容許標準仍會開罰3萬到10萬元，而台南市議會國民黨團、無黨議員上周也連署提案修自治條例，台南市長黃偉哲今表示，尊重議員立法權，但地方自治條例碰到中央法規是否屬於有效，我們拭目以待。

「殺頭生意有人做，賠本生意沒人做」，對於美豬進口爭議，黃偉哲說，若是消費者不吃、不用、不買的話，進口豬肉就沒市場，所以如果大家都愛用國產豬肉，進口就沒空間。反之，消費者不喜歡本產豬肉，那農民、政府如何促銷或禁絕進口豬肉，效果都會大打折扣。

黃偉哲以美國牛肉為例，他表示，我們早知道2012年以後就有萊克多巴胺，為何美國的牛肉進口數量反而越來越多？因為市場接受。他認為，當初禁止美牛進口時，我們用的是澳洲牛肉，結果美牛一開放後，美牛市占率就超過澳洲牛肉，進口的數量從2萬多公噸，後來變成6萬5千多公噸，成長近3倍，這是市場法則。

黃偉哲說，對於萊克多巴胺，消費者的想法跟政治人物的想法是有差距的，所以這部分還是市場機制來決定，而地方政府就是幫助消費者決定，所以不管是賣場、餐廳、傳統市場，我們都是宣導愛用國產豬肉，並要求做好產地分流；對於進口豬肉是負面態度，消費者自然可選擇。

至於散裝或是加工品部分，黃偉哲表示，加工廠、散裝工廠若接受貼國產豬牛肉標章，市府會嚴加查察，若不接受，市府也會廣為宣導。市府會輔導餐廳業者、攤商業者去向只用本產豬肉的這些加工業者來購買，會從上、下一條龍的整合，從生產者、豬農一直到肉商、消費者，建立「一條龍」制度，趁現在含萊克多巴胺的美豬進口之前，先來超前部署。

美豬 美牛

延伸閱讀

鹽分地帶設文化中心 明年籌備就位

向鄭南榕致敬 台南市言論自由日系列活動9日登場

台首大與台南農產運銷公司簽策略聯盟 產官學合作行銷

台南鹽分地帶文化中心 預計110年興建

相關新聞

「一張行政命令逼全民吃萊豬」 上千人連署反對

明年1月1日將開放萊克多巴胺美豬進口，台灣農民組合協會、台灣農村陣線、彰化醫療界聯盟、屏東環保聯盟等民間團體今天舉辦記者...

嘉義市府擬修自治條例零檢出 侯友宜：新北黨團提案中

中央將開放萊克多巴胺美豬進口，衛福部雖已公布安全容許量，但嘉義市仍決定修自治條例，要求「零檢出」，新北市長侯友宜今被問及...

藍要瘦肉精零檢出 陳其邁：標準與中央一致

嘉義市衛生局率先提案要送自治條例來要求瘦肉精零檢出，高市議會國民黨團也準備提案。高雄市長陳其邁今說，食安標準，中央與地方...

美豬進口無巿場？ 黃偉哲：賠本生意沒人做

嘉義市政府昨天開出第一槍，將食品安全管理自治條例修正案送往議會，下周二、三讀，若通過，只要在嘉義市檢出含有瘦肉精的豬肉，...

影／美豬議題再延燒 楊儒門：應在包裝加註警語

數個民間團體上午在立法院舉辦反對瘦肉精記者會，白米炸彈客楊儒門出席支持，他認為進口這個美國豬肉的時候應該在包裝上加註警語...

萊劑單位是台灣價值？ 陳時中：台灣95％標準都用ppm

蔡政府為取得FTA的敲門磚，宣布開放美豬美牛，宣示此舉是為了接軌國際，但衛福部日前公告的進口豬萊劑最大殘留容許值，其單位...

食藥署預告打臉時中承諾 陳時中無奈回盼朝豬油全標

萊劑美豬預計明年元旦開放進口，但依照標示規定，僅有販售整罐的豬油才需要標示原產地國，食品中添加豬油完全沒有要求，衛福部長...

影／質疑美豬行政程序 邱顯智轟漠視法治程序

時代力量黨團上午舉行「行政程序實質完備 再談美豬美牛開放」記者會，黨團總召邱顯智質疑政府到底有什麼樣的急迫性一定要在預告...

反對含瘦肉精美豬進口 蔡育輝周六連署發起全國性公投

政府宣布開放含瘦肉精美豬全豬進口，引發國人對食安疑慮，台南市議員蔡育輝表示，將參與反對含瘦肉精豬肉及其相關製品進口公投，...

陳時中替食藥署解圍 稱行政作業晚不認深夜掛預告突襲

食藥署屢次在深夜將重大預告或公告掛網，此次預告期間不像過往給予30天或是60天的時程，而是僅給予7天，被批評深夜突襲，根...

嘉義市修法萊劑零檢出 蘇貞昌喊話：齊一步驟不要亂套

我國明年元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口，衛福部也已公布美豬不同部位的安全容許量，不過嘉義市政府昨天開第一槍，決定修自治...

【總編開箱】開放萊劑美豬的反撲巨浪，蔡政府躲不掉

因為引發外界爭議，農委會昨天修正公告動物用藥規定，禁止國內使用萊克多巴胺，但牛、豬於國外使用不在規範之列。八月時，農委會一改一般行政命令公告六十天內陳述意見的內容，縮短為七天，外界質疑農委會這麼急是為了要廻避立法院審議的設計。昨天農委會索性省略了預告期限文字，直接說明在明年一月一日生效，正式落實了開放萊劑美豬法令文字。

熱門新聞

柯文哲「美豬窮人吃」引論戰 趙少康與王定宇對賭

賴品妤被爆街頭吻抱曝戀情 新歡曾玟學北上陪五天四夜

于北辰遭國民黨開除 臧幼俠：開直播無中生有批評黃復興黨部

大綠小綠一家親！賴品妤被爆熱戀曾玟學

故宮收入歸藍？陳柏惟：全台有權爭取的人只有他

韓國瑜復出選台北市長？ 網分析1點「完勝蔣萬安」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。