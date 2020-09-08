食藥署預告打臉時中承諾 陳時中無奈回盼朝豬油全標

萊劑美豬預計明年元旦開放進口，但依照標示規定，僅有販售整罐的豬油才需要標示原產地國，食品中添加豬油完全沒有要求，衛福部長陳時中曾在四天前強調「未來無論散裝、包裝食品、直接供應飲食場所，只要有用到豬油都要標」，但衛福部食藥署昨突襲預告的內容仍舊不見部長的要求；陳時中今回應，「我還是朝向全面標示來進行，還是要與各單位來溝通」。

食藥署上月28日在總統蔡英文宣布開放美豬美牛後，立即公告20項散裝食品標示新制，其中被豬油被詬病，未強制要求所有添加豬油的食品都要標示原產地國，陳時中於9月4日時強調，未來美豬油脂不論散裝、包裝食品或入菜都須標示，將修改食藥署草案內容。

但是昨天食藥署深夜11點上網的「預告散裝食品標示規定第五點修正草案」中，對於豬油的要求仍與過往相同，除非是整罐的豬油，有添加到豬油的食品，無須標示原產地國，等同打臉陳時中的承諾。

陳時中今回應，我還是朝向全面標示來進行，由於現在調整的內容在預告期間，最後都還可以改，後續將會持續與各單位來溝通。 含萊劑美豬將進口，衛福部長陳時中希望未來食品能朝全面標示努力，無論是整罐豬油或是含豬油食品。圖為坊間豬油製食品。記者潘俊宏／攝影 含萊劑美豬將進口，衛福部長陳時中希望未來食品能朝全面標示努力，無論是整罐豬油或是含豬油食品。圖為坊間豬油製食品。記者潘俊宏／攝影