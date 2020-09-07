因應美豬美牛開放 南市府成立應變小組

因應美豬、美牛明年放寬進口，南市府今天宣布成立應變小組，10個局處針對通路市場，朝「拓市場」、「護國產」和「食安全」三大面向滾動調整，照顧豬農權益、讓民眾吃得安全。

台南市政府今晚發新布聞稿指出，目前農業局已推動「國產豬／牛肉標章」，提供給具有營利事業登記、商業登記、公司登記等餐廳、食品業者、通路商及加工食品商使用，張貼店家須簽訂切結書，若查有不實，將依法查緝及繳回標章。

農業局同時從「生產端」、「食品端」做好「源頭管制」，嚴格管控食安品質，豬隻進入肉品市場後進行例行抽驗，肉品上市後另有檢測，從農場到餐桌層層把關。

農業局統計，截至4日為止，台南市37個行政區公所領取豬、牛標章各545張；市府經發局領取豬標章500張、牛標章200張。經發局也將不定期稽查，以確保肉品來源。

另外，經發局輔導業者將國產及國外肉品做明顯區隔，以利消費者選購，另對於張貼產地標章的餐館業、市場豬牛肉攤位以及豬、牛肉加工品攤位等，不定期稽查以確保肉品來源。

衛生局將組成「跨局處食品安全聯合稽查」，配合執行稽查、抽檢及中央政策宣導衛教，查核「原產地標示」是否和「進銷貨憑證」相符合，以及散裝標示是否符合「散裝食品標示」等規定，預定每月稽查輔導500家。

觀旅局則會節奏性地開拓市場，將和南部縣市合作串聯宣傳「國產肉品美食攻略地圖」，以美食搭配旅遊行程，推廣國產肉品，全力打開國內外市場通路。