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美豬牛開放 呂秀蓮：藍綠應為過去道歉 尤其是民進黨
政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30個月齡以上美國牛肉進口，前副總統呂秀蓮今天在臉書表示，前總統陳水扁最近透露，美國在台協會（AIT）早就明言美豬牛進口是「政治問題」，意即那是美國幫助台灣的必要「回饋」，無論何黨執政，都應善盡的「禮數」，形同藍綠「共業」，共業只得共同承擔。
呂秀蓮說，她呼籲國民黨及民進黨，尤其是民進黨，應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉，向國人承諾以後不應純「為反對而反對」，一切作為均應理性、專業、負責。
呂秀蓮說，在五權憲法將依修憲邁向三權分立的過程中，請國人同胞共同防範「一黨獨大」、「一人專政」的復辟。需知接踵而來的不只日本核食問題，更可能有事涉國家安全如美國軍艦駐守台灣及其他危疑敏感的問題，2360萬台灣人民有權適度表達意見，拒絕政府黑箱作業。
呂秀蓮說，既然瘦肉精存留內臟不易排除，而國人又嗜食內臟料理，朝野應全力拒絕進口牛豬的內臟部位，不應答應全豬進口。也要作好標示，提供消費者充分資訊，以維護國人健康，並照顧國內豬農生意及生計。
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