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憂美豬瘦肉精！業者自印「台灣豬」標籤 嘉市增罰則

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
餐飲業者自製「本店採用台灣豬肉」標籤，貼在店門前讓消費者安心。記者卜敏正／攝影
餐飲業者自製「本店採用台灣豬肉」標籤，貼在店門前讓消費者安心。記者卜敏正／攝影

含瘦肉精的美國豬、牛肉明年元月開放進口，嘉義市府將在今天開始的臨時會，提出食品安全管理自治條例修正案、增訂罰則，未來業者肉品中驗出萊克多巴胺，可處3到10萬元罰金；另部分餐飲業者也自製「本店採用台灣豬肉料理」標籤，貼在店門前讓消費者安心。

嘉義市「阿典師」餐廳黃姓負責人表示，政府宣布開放使用萊克多巴胺瘦肉精美國豬進口，造成部分消費者不安，因此自製「本店採用台灣豬肉料理」標籤張貼，也希望公部門認證標章能盡速發放，讓消費者更安心。

市衛生局說明，市府已開始印製國產豬肉使用標章貼紙，同時輔導檢查餐廳、肉品業者，確認進貨憑證是否確實使用國產豬肉，預定今天下午召開記者會說明、發放標章方式。

嘉義市衛生局指出，市府原有食品安全管理自治條例，規定所販售豬肉不得檢出俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，當初條例並沒有訂罰則，主因是地方制度法規定罰則不能超過10萬，這樣罰金並不高，因此違者可依中央食安法罰則，罰6萬到2億元。

市衛生局說明，現在中央訂定萊克多巴胺容許量，但地方自制條例仍是零檢出，若查到肉品含有萊克多巴胺是在中央容許量範圍內，可能無法裁罰，因此市府將在本周臨時會中提案修法，增加3到10萬元罰則。

市衛生局也說，臨時會增訂罰則條例通過後，必須先送中央核備，地方憂心中央若要求標準一致，不確定是否會核備，中央如不核備，地方修法罰則將無法公告執行。

餐飲業者自製「本店採用台灣豬肉」標籤，貼在店門前讓消費者安心。記者卜敏正／攝影
餐飲業者自製「本店採用台灣豬肉」標籤，貼在店門前讓消費者安心。記者卜敏正／攝影

美豬 美牛

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