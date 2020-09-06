美豬萊劑標準出爐 專家提醒恐有漏洞更寬鬆

衛福部昨天訂出含萊劑美豬的各部位最大殘留容許值，包含肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、及其他可食部位如（胃、腸、心臟、肺臟、舌頭、肚、腦、血等部位）0.01ppm。但有專家認為，雖然這個數值看似與國際接軌，但以ppm來訂定，且僅到小數點後二位，事實上標準卻比國際還要寬鬆。

衛福部長陳時中表示，經召開專家會議風險評估後，認定我國的女性坐月子期間有吃豬腎跟豬肝的習慣，因此我國的容許值比其他國家更嚴苛，其餘則和Codex訂出的標準相同。

然而依據Codex標準，其對萊克多巴胺的殘留容許量以ppb（1ppm等於1000ppb），針對四大部位訂定，包括肌肉及脂（含皮）10ppb、肝臟40ppb、腎臟40ppb。

對此，董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，雖然台灣的標準0.01ppm從字面上看起來與0ppb兩者相同，然而因為檢測有四捨五入的問題，若檢測結果為14.9ppb，依據codex標準，為不合格；但換算成ppm則為0.0149ppm，四捨五入，則為0.01ppm，通過標準，比Codex還要寬鬆。

她建議，若要與國際接軌，便應該採取和Codex一致的標準，訂定10ppb，或是應訂定為0.010ppm，否則我國國人豬肉攝食量這麼高，標準卻反比國際寬鬆。

衛福部食藥署則回應表示，依據「包裝食品營養標示應遵行事項問答集」中營養標示數據的修整進位方式，若偵測值為「0.014ppm」，確實會判定為符合「0.01ppm」標準。但該署強調，這是經過專家會議討論而訂定的標準，應已考量相關情事。

另有關豬肉產地標示，也有民眾質疑，一家小吃攤可能用的是美豬的貢丸、台灣豬的肉燥，但衛福部宣布標示的圖樣僅需寫店內豬肉來自哪個產地，並未標示料理細部品項，是否小吃攤需要貼很多張標示？