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柯文哲猜政府看報治國 先看民間反應再訂美豬牛標準
台灣民眾黨立委賴香伶今天在新竹縣竹北市成立新竹服務處，黨主席柯文哲出席揭牌，被問及美豬、美牛問題，柯文哲表示，政治的核心是執行力，因此針對美豬美牛問題，重點不在於標準是多少，而是在於怎麼去執行，「我猜，政府也是看報紙治國」，先看民間反應怎麼樣再訂施行細則，這都不是一個好的方法。
柯文哲說，這6年來在台北市執政的經驗，政府常常講一大堆，卻不曉得怎麼做，所以人民不信任政府，最後整個計畫都沒有辦法執行，美豬美牛就是一個最大的例子，第一事先沒有溝通，第二只宣布要進口，但到底要怎麼進口何時進口？
柯文哲說，過去馬英九常看報治國，先看民間反應怎麼樣，再決定標準要訂多少，訂完之後要怎麼做，看看民間反應再訂施行細則，這都不是一個好的方法。他強調，沒有人會要故意跟中央政府搗蛋，事先講清楚到底要怎麼做、標準是多少、執行方式，然後民眾覺得有問題，自然會舉手，但是不可以把舉手全部說他是「逆時中」，那這樣就沒辦法做事了。
柯文哲也說，在各地設立黨部、服務處，是要辦活動讓大家認識民眾黨，並招募人才，民眾黨希望開始建立一個理性、務實、以科學數據的方式，作為治理一個國家的方法，這個地方就是一個起點，他希望新竹縣市民都可以常常來這個地方聊天，共同探討這個國家應該怎麼進步。
被問及蔣萬安參選下屆台北市長，是否會成為台北市副市長黃珊珊的強敵？以及在新竹掛旗是否有機會與時代力量合作等問題，柯文哲則說，現在談這些都言之過早，選前半年再談都來得及。他也說，政黨透過選舉獲得執政的權力，更重要的是準備的過程，就像考試一樣，要先念書，才去想考試。
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