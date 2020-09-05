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美豬稽查財源哪來？陳時中：爭取預算從寬處理

中央社 / 台北5日電
總統蔡英文（前左2）5日晚間出席中華民國藥師公會全國聯合會40週年會慶，代表全國民眾向藥師表達真誠謝意，感謝藥師們在疫情期間和台灣人站在一起，成功穩住疫情，讓台灣人的生活、經濟活動都能如常進行。前左為行政院長蘇貞昌、前右為衛福部長陳時中。 中央社
總統蔡英文（前左2）5日晚間出席中華民國藥師公會全國聯合會40週年會慶，代表全國民眾向藥師表達真誠謝意，感謝藥師們在疫情期間和台灣人站在一起，成功穩住疫情，讓台灣人的生活、經濟活動都能如常進行。前左為行政院長蘇貞昌、前右為衛福部長陳時中。 中央社

政府明年起開放含萊克多巴胺美豬進口，稽查人力、預算缺口引發關注。衛福部部長陳時中今天表示，近期具體稽查計畫出爐後，會計算所需人力、經費，向行政院爭取預算，從寬處理。

陳時中今天晚間出席中華民國藥師公會全聯會40週年會慶，會前接受媒體採訪時被問到美豬稽查人力、財源缺口問題。

陳時中表示，稽查人力及財源方面，要等更具體稽查計畫出爐之後，再計算所需的人力和經費，相關經費會向行政院爭取預算，食安稽查計畫中央、地方本來就有一定比例的分配，強調相關預算會從寬處理。

繼台中市宣布堅持美豬萊克多巴胺零檢出規定後，新竹縣今天也宣布跟進，外界好奇地方自治條例是否和食安法有所抵觸。

陳時中表示，食安相關規定是全國統一事項，呼籲地方政府依照中央法規辦理，但仍會做好溝通。

加利科技公司以中國製非醫用口罩口罩混當台灣口罩流入實名制通路，事件爆發後，中央流行疫情指揮中心立即介入調查，發現另有一家業者進口大量非醫用口罩，啟動調查。

陳時中說，此案目前正由檢調進行調查，調查結果最快兩週內出爐。

美豬 美牛 陳時中

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