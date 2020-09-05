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陳吉仲：農委會推國產豬標章和衛福部雙重把關豬隻來源

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
農委會主委陳吉仲5日下午說明豬肉標示和標章。記者潘乃欣／攝影
農委會主委陳吉仲5日下午說明豬肉標示和標章。記者潘乃欣／攝影

蔡英文總統開放美豬進口，衛福部長陳時中今天預告美豬各部位萊克多巴胺最大殘留容許值，農委會主委陳吉仲下午接受媒體聯訪表示，農會委將協助肉品作清楚的溯源和標示，下周一就會開會討論。業者除要遵守衛福部規範標示豬肉使用來源，農委會另推動獎勵式的標章，百分百使用國產豬的業者可申請並貼上標章。

美豬要來了，陳吉仲說，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌已交代各部會，所有部會比照之前鎖住非洲豬瘟的工作，都要把「清楚標示」當成第一個首要工作。雖然產品標示的主管機關是衛福部，但豬跟各式加工品種類多，農委會等相關部會下禮拜一會具體討論標示的SOP。業者如標示不誠實，將遭衛福部裁罰。

陳吉仲說，標示工作需要各部會配合，舉例來說，高速公路休息站是交通部負責，交通部要負責高速公路所有休息站商店，都遵守衛福部規定，標出豬肉產地來源。

媒體詢問豬砸碎的進口要如何把關，陳吉仲解釋，豬雜碎包括冷凍和調製完的12種號列，他已整理相關資料，包括進口多少量和價值等細節。再搭配衛福部對豬肉各部位的分類、各有多少安全容許量，兩者搭上後就不會有問題。

農委會另從食農教育角度出發，推動獎勵式的標章，欲貼標章的業者可透過APP系統申請，填寫相關資料，了解交易豬肉來源和溯源。此獎章是鼓勵、自願的獎勵性質，貼上後能吸引更多消費者購買，業者要100％用國產豬。

媒體問如何確保標章公信力？陳吉仲說，將由農委會督導，另比照CS、產銷履歷等認證流程，由驗證機構稽核。再加上衛福部把關標示，不會有業者有違反情形。

陳吉仲說，申請到獎章不是下禮拜就能貼上去，因為還要做溯源工作，溯源一定會在今年12月底完成。此標章主要經費是農損基金，過去有關貿易衝擊的經費，也都編在農損基金裡面。

陳吉仲呼籲國人優先使用國產豬，讓產業衝擊降到最低。他表示，國內豬一律不容許加萊克多巴胺，這樣才能維持台灣豬的競爭力。國外豬則等各部位量都確定之後，按規定執行。

至於學校的營養午餐，陳吉仲表示，這部分蘇貞昌有交代，農委會也與教育部多次討論，營養午餐要全面鼓勵使用國產豬。目前已和相關食材業者溝通，等開始開放美豬進口後，營養午餐「一定會是國產豬」。

有關農委會日前公告的百億養豬基金，陳吉仲說，下禮拜將邀集養豬協會理事長和所有有關幹部，討論百億基金怎麼用，用途不會違反WTO規範，可包含減少空汙、水汙，或做屠宰場衛生安全的改善，或用在豬隻死亡保險，讓所有必死豬農民還有一定的收入。基金能讓養豬產業可以永續。如果溝通確定，一定盡快告知媒體。

他表示，下周農委會還有行程，將持續下鄉溝通，讓產業損失降到最低。

美豬 美牛 陳吉仲

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