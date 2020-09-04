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口罩都能造假他怕美豬開放會被混入國產豬 網友嘆：不無可能

聯合新聞網 / 綜合報導
加利科技有限公司進口中國大陸口罩，壓有「Carry mask」混入國產醫療級口罩，進入實名制市場。圖／聯合報系資料照片
加利科技有限公司進口中國大陸口罩，壓有「Carry mask」混入國產醫療級口罩，進入實名制市場。圖／聯合報系資料照片

口罩國家隊加利科技有限公司八里廠以陸製口罩混實名制進入市場，讓一名網友質疑政府現階段連口罩都管不住，怎會認為未來美豬進口後標示產地可行，而其他網友也認為不肖業者進口美豬混充國產豬不無可能。

有網友在ptt發文表示，實名制口罩本來就是由我國產製販售，現在卻出現以陸製混充的事件，對於接下來我國放寬美豬進口，不禁讓他擔憂可能會有偽造標示的風險，「依照台灣老闆的習性，標示說用國產豬就真的是國產豬嗎？」怕是又出現用美國豬肉混用國產豬肉的狀況，原po質疑政府「口罩老闆管不住，怎麼覺得豬肉標示可行」。

其他網友也紛紛表示未來混入美豬標示國產豬事件絕對會發生，「口罩都魚目混珠了，美豬當然可能也魚目混珠」、「以後美豬內臟混充的狀況是可以想像的」、「不肖業者一定進便宜美豬標榜本土豬來賣」，也有人提到豬肉檢驗與追查困難，恐更難發現，「而且豬肉上面沒印記，要追查更困難」、「事實就是要全面監控是很花人力的做法」。

國民黨文傳會主委王育敏今（４）日也說，未來瘦肉精美豬進口可能會混入加工食品中難以辨別，但目前口罩面積大、規格也統一，如今卻出現陸製口罩混充實名制流入市場，讓她質疑蔡政府連口罩都管不好，根本沒能力管美豬進口與食安問題。

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