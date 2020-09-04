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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

放寬美豬進口 侯友宜：對大型加工廠控管有信心

中央社 / 新北市4日電
新北市長侯友宜要求重罰。聯合報系記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜要求重罰。聯合報系記者王敏旭／攝影

政府將放寬含萊克多巴胺美豬進口，新北市長侯友宜今天表示，對大型肉品加工廠控管有信心，但傳統市場、攤販等散裝肉品來源難分辨，將清查全市散裝加工肉品攤位，釐清來源。

侯友宜上午在新北中和區參訪肉品加工廠時表示，守護國民健康，確保豬肉來源無虞，檢視來源端、製造過程到消費端是否嚴格品質管制。

他說，業者談到仍會採用台豬，也將強化品管與風味管理，他也對大型肉品加工廠管控肉品來源和品質有信心，但夜市小吃、肉丸、香腸與肉鬆等散裝加工肉製品無法標示來源，未來政府會特別重視，在散裝豬肉加工品將要求嚴格落實溯源並標示產地。

侯友宜表示，將出動消費者保護官、新北市政府衛生局等全力查察，釐清管道，而新北小攤販近591攤，都是落實管理溯源重點。

至於是否支持中國國民黨可能發起食品安全公民投票，侯友宜說，任何做法有益於健康守護都樂觀其成，任何能為健康做到萬無一失的方向都支持。

美豬 美牛

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