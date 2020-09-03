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放寬美豬進口惹議 農委會：落實原產地標示

中央社 / 台北3日電
農委會表示，國內豬隻飼養不能用萊克多巴胺，將輔導業者全力配合衛福部食安相關規定，落實原產地標示。圖為台南市善化肉品市場抽驗豬隻受體素殘留情形。圖／台南市農業局動保處提供
農委會表示，國內豬隻飼養不能用萊克多巴胺，將輔導業者全力配合衛福部食安相關規定，落實原產地標示。圖為台南市善化肉品市場抽驗豬隻受體素殘留情形。圖／台南市農業局動保處提供

政府近日宣布放寬美豬進口條件引起外界熱議，農委會畜牧處副處長江文全今天說，國內豬隻飼養不能用萊克多巴胺，將輔導業者全力配合衛福部食安相關規定，落實原產地標示。

府院8月28日拍板鬆綁含萊劑美豬、30月齡以上美牛輸台，預計明年生效。

對此，時代力量立委陳椒華等人及民間團體今天在立法院合辦「進口肉品原產地認證與加工品標示管制」公聽會，質疑政府放寬美豬進口，卻未有完善配套措施；呼籲相關單位應就進口肉品原產地的認證、加工品標示管制要徹底，避免有洗產地狀況發生。不過，今天的公聽會出席人員簽到單，未看出有衛福部人員出席。

江文全出席公聽會時表示，國產豬等皆需送合法屠宰場屠宰，需符合屠宰衛生檢查相關規範，而且屠宰場均有屠檢人員把關，屠體皆有屠宰衛生檢查合格標誌，可確保國產來源。

江文全也說，會輔導國產肉品業者及產業團體，全力配合衛生福利部食品衛生安全管理法相關規定，落實原產地標示。

對於府院宣布放寬美豬美牛進口後，國軍伙食採購是否因此有改變。國防部後次室後綜處長簡永富說，國防部副食採購以維護官兵健康為最主要考量，從計畫申購、招標訂約及履約驗結，均建立完整食材品質稽核機制。

簡永富指出，豬肉依目前合約執行，採購具CAS優良標章的國產豬肉；合約期滿後，以不降低品質規格，同時基於照顧國內農畜產業，優先採購國產具認證標章冷凍豬肉。另外，也會要求副供中心依規定實施食材檢驗，確保官兵健康與膳食權益。

今天出席的教育部代表則說，依據學校衛生法規定，學校供應膳食的食材，應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品；教育部8月28日也函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉的生鮮食材，且依學校衛生法規定，加強食農教育讓學生了解食材來源，理解在地食材與飲食文化。

至於未來的精進作為，教育部代表指出，教育部國教署持續推動校園食材登錄平台2.0，串接農委會智慧農業共通資訊平台，即時驗證食材來源，掌握食材供應資訊，也會請各地方政府督導學校營養師本於專業開立菜單，少用加工品等。

美豬 美牛 農委會

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