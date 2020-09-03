美豬開放爭議 屏東豬農：產地標示清楚、畜舍老舊改善

總統蔡英文上周突宣布，明年開放美豬牛進口台灣，引發地方譁然。屏東縣餐飲業者號召「台餐挺台豬」。養豬40年，曾獲神農獎的豬農蘇鵬說，養豬業者要提升自己競爭優勢，希望政府做好標示產地證明，不要讓進口豬混充國產豬；政府跟養豬業者收汙染防治費，這筆費用應回饋到提升養豬產業設備。

總統蔡英文上周突宣布明年要開放美豬牛進口，蘇鵬說，坦白說產業都沒人知道，這個議題溝通也沒有用，溝通也是大家都反對，站在養豬業者立場「我們都不希望開放」。但以國家整體利益來說，相信任何一個執政黨都會面臨這樣的難題。

蘇鵬說，美國豬的成本1公斤30元台幣，台灣豬成本1公斤60到65元，價差1倍。台灣豬跟美國豬飼養的方式、立足點不同。台灣的豬出生10天後閹割、有清洗，因面臨環保問題，都有添加益生菌，消化吸收較好，蛋白質消化吸收較好味道不會那麼重，台灣的豬肉是自然養成。

蘇鵬說，進口的美國豬肉，沒有閹割，也沒有清洗。沒有閹割，怕豬太成熟的時會有性成熟，腥味會太重，希望豬成長快一點，用瘦肉精，讓豬隻成長快，飼料蛋白配比較高，飼料就會添加很多油脂，油脂會造成脂肪，太肥了，為讓脂肪不要太肥，飼料使用瘦肉精，瘦肉精本身就是氣管擴張劑，也會燃燒脂肪，所以會讓瘦肉比較多，脂肪比較少，縮短飼養的時間，美豬飼養的立足點、成本與台灣豬大不同。

「強化標示產地證明」蘇鵬說，不要讓進口豬肉混充國產豬肉。另外，提升豬農競爭優勢，養豬戶目前大都面臨畜舍老舊，政府跟養豬業者收取汙染防治費，這些費用好像都花在抓養豬的汙水，希望收取汙染防治費，能實際用在提升改善產業。

蘇鵬說，他自己產品都有QR碼，一掃就知道豬肉的來源，豬是誰養的，什麼時候出生、屠宰，產品溯源。蘇鵬說，希望政府組豬肉國家隊，幫好的優質豬肉外銷，全世界還是有很多國家買得起台灣的豬肉。

平埔黑豬創辦人李榮春說，強化產地標示也要納入全民監督，可以防弊，提升稽核。