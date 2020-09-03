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放美豬沒換到利益 藍批失敗的談判

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「開放美豬卻沒跟美國換到任何利益，這樣只會讓美方得寸進尺。」國民黨立委葉毓蘭3日召開記者會，痛批蔡總統在尚未進入TIFA、BTA談判就急著開放美豬，之後只會讓美國要求更多。倫敦大學博士施威全也說，美國都尚未答應給台灣實質利益，我方就急著開放美豬，這樣的經貿談判非常失敗。

失敗的經貿談判

葉毓蘭說，陳時中說開放美豬美牛可以換得國際利益，但隨即遭到蔡總統打臉說，沒有交換利益，這根本違反常識。如果蔡總統可以藉此獲得更多國家利益，還沒話說，但是現在不僅沒換到實質利益，還企圖以行政命令繞過國會、規避監督，許多民眾非常擔心後續影響。

「沒有坐上談判桌就把籌碼擺出來，這樣的談判非常失敗。」施威全說，美國賣給俄國、中國、歐盟的豬肉都沒有含萊克多巴胺，這些開放的事項是應該在TIFA、甚至是台美自由貿易的談判桌上才能談的議題，而且現在看來，我國宣布開放後，美方也沒有積極表態說要談FTA，那開放有意義嗎？

施威全說，衛福部、農委會的官員說國人都吃溫體豬、國產豬市場占比90%，開放美豬進口不會有太大影響，可是以雞肉市場為例，開放美國冷凍雞肉前，台灣雞農的市場占比是73%，可是開放至今市占率只剩下40%，不能用現況預測未來的發展。

應以民意監督

政大外交系副教授吳崇涵也不滿的說，台灣現在在外交上一面倒向美國，這樣在國際關係上叫做「扈從」，但是扈從到最後會被大國予取予求，嚴重的話甚至可能危及主權。政府不應該單獨處理美豬問題，而是應該透過國會審議的程序反映民意，利用民意的反彈作為談判籌碼，而不是什麼都換不到就犧牲國人健康。

「美豬恐怕無法清楚標示在學校菜單裡面，相關部會要儘速提出配套措施！」台北市議員徐巧芯不滿的說，雖然教育部網站可以查到國中小營養午餐的菜單，可是網站中並沒有強制要求標示產地，法規現在也沒有規定強制採用國產豬，只說要開放卻沒看到任何配套，她要求要儘速制定標示產地的配套，讓民眾安心。

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美豬 美牛

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