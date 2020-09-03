推食安公投反美? 江啟臣：民進黨以前反美豬也是？

蔡英文總統以行政命令開放美豬牛進口，引發地方政府反彈，國民黨主席江啟臣昨宣布要推動食安公投，上午他受訪時，被問到此舉遭外界質疑反美，江啟臣強調，守護食安跟親美、反美沒有任何關係，不需要把民生議題政治化，否則過去民進黨在野也反美豬牛，那他們是不是也反美呢？

江啟臣強調，國民黨向來與美國關係非常密切，食安問題是食安問題，這是以守護民眾的食安為主的公投。而且過去民進黨在野時也是反美牛美豬，那他們那時候是不是也是反美呢？這是民生、食安議題，不需要政治化。

江啟臣昨提到不排除上街頭抗爭，他今表示，豬農一直有跟他們反應問題，現在國民黨陸續彙整大家意見，與相關社會團體、關心食安的團體以及關心產業發展的團體共同討論。替他們發聲是絕對必要的，在政府鴨霸突襲的情況下，國民黨不排除上街頭抗爭，必須讓政府聽到民眾的聲音。