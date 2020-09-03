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台中堅持瘦肉精零檢出 盧秀燕：要勇敢發聲替百姓說話

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕重申，台中市政府堅持瘦肉精零檢出。記者游振昇/攝影
台中市長盧秀燕重申，台中市政府堅持瘦肉精零檢出。記者游振昇/攝影

台市長盧秀燕今天主持大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善工程開工祈福典禮，媒體詢問中央規劃美豬開放議題，她說台中市政府堅持瘦肉精零檢出。

盧秀燕說，中央應聆聽地方民意，因為民眾的健康是最重要的，是不可替換的，因此，台中市政府堅持「瘦肉精零檢出」，希望維護市民健康。

她表示，目前台灣的標準也是零檢出，我們應該要維持好的標準，不應該放水、不應該倒退，她說政府施政的目標是維護民眾健康，不是傷害民眾的健康，希望中央要確實聆聽地方、人民的心聲，大家共同維護台灣的食品安全。

媒體詢問連內臟都進口，是否曝露的風險更大?盧秀燕表示，大家可以想像原本民眾可以吃得安全、吃得方便，現在法律放水，會造成人民曝露在食安的風險，傷害人民的健康，這是錯的，市府一定要勇敢發聲，替百姓說話。

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