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張麗善：反對瘦肉精美豬進口 堅持零檢出

中央社 / 雲林縣2日電

雲林縣長張麗善今天指出，為保障豬農，維護國人健康，雲林縣堅決反對含瘦肉精美豬進口，堅持瘦肉精含量零檢出，並將核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準。

張麗善表示，雲林縣是養豬大縣，養豬戶高達1200多戶，現養頭數約156萬頭，占全國近30%，年產值高達新台幣200多億元，中央政府未與養豬產業充分溝通就宣布開放含瘦肉精的美豬進口，勢必對豬農生計造成嚴重衝擊。

張麗善指出，豬農生計很重要，全民健康更重要，台灣一直以來堅持瘦肉精含量零檢出，目前世界各國禁用仍是主流，如今中央政府為求貿易外交，竟開放含瘦肉精的美國豬肉進口，實在讓人不解、遺憾與氣憤。

雲林縣政府衛生局表示，為保障民眾健康及食的安全，將對肉品加工業、賣場、餐飲業、夜市等業別加強稽查抽驗，若業者的肉品檢出瘦肉精，將立即發布業者名單並依「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」及「食品安全衛生管理法」規定開罰。

雲林縣政府農業處指出，將加強養豬場的瘦肉精檢驗，將核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準，並建立雲林良品豬肉品牌。

至於雲林縣內校園營養午餐與長青食堂膳食，雲林縣政府表示，依舊堅持瘦肉精含量零檢出，在地食材在地使用，有疑慮的食材堅決不用。

美豬 美牛

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