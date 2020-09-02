美豬標示說易行難 陳時中將跑全台示範

含瘦肉精美豬明年起開放進口，散裝、包裝食品及餐廳將強制標示。衛福部長陳時中表示，豬肉標示容易說、不容易做，下週起將全台跑透透，在不同類型場所推動示範點。

總統蔡英文日前宣布，將訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。

衛生福利部部長陳時中近日受訪時表示，將要求所有散裝、包裝食品以及餐飲業者標示豬肉屠宰地，預計下週將在迪化街推動第一個示範點。

陳時中下午在中央流行疫情指揮中心被問到美豬標示議題，他表示，要求標示豬肉產地政策，說起來容易，做起來卻很難，很多場域必須考量如何標示，才能既明確又確保消費者權益。

陳時中說，下週在迪化街推動示範點後，他也將全台跑透透，到不同類型的市場、賣場、加工廠推動示範點，希望各界一起檢視現行標示不完備之處，持續加強並滾動式檢討，希望明年元旦時已都完善，若業者願意標示台灣豬、MIT（台灣製造）也很好，會予以鼓勵。

有食安專家認為，台灣人內臟食用量大，瘦肉精美豬應該比照美牛，只開放肌肉的部位，也質疑市售食品若混用台灣豬、美豬，在檢驗、稽查難度都相對高，現行食安稽查人力也不足。

陳時中指出，根據食安法規定，一旦有混用不同產地的豬肉就須逐一標示屠宰地，未來會秉持一貫查驗流程，落實原廠查廠、出口檢疫證明、邊境查驗規定，進入台灣市場後也會進行稽查，確認市場標示是否完整，針對有食安疑慮者也會強化源頭管理。

陳時中坦言，一項新政策實施時，人力上必然會吃緊，未來3個月宣導期也會檢視執行力是否足夠，若人力不足會補足，希望把查核做完全，明年開放進口後，前3批會採逐批查驗，若發現違規就會提高抽驗頻率。

陳時中指出，美豬進口台灣已有多年歷史，如今只是依據國際標準、科學證據開放萊克多巴胺美豬，實際上，台灣民眾90%以上食用國產豬肉，進口豬肉以加拿大與西班牙為大宗，美國豬在國內市占率有限，含瘦肉精的美豬更少，強調將依台灣民眾食用習慣及科學依據訂定限量值。