砸百億基金救豬農對納稅人公平嗎？ 陳吉仲避而不答

明年1月1日將開放萊克多巴胺美豬進口台灣，恐衝擊國內養豬產業，農委會先是端出百億養豬基金，昨又鬆口不排除再爭取加碼一百億元引發爭議。政府貿然開放卻掏納稅人口袋「獨厚」養豬產業，引發不公疑慮，農委會主委陳吉仲對此沒有正面回應，僅強調相關預算會送立法院審查，不會違反規定。

陳吉仲今天上廣播電台節目談論開放萊豬的政策配套措施，會後受訪指出，這幾天已經跟各地養豬協會理事長、豬農溝通百億基金用途，重點都是提升養豬產業競爭力，包括畜牧設備現代化更新，減少環境跟水汙影響，並提升屠宰場相關設施，確保豬肉品質，對消費者也更有保障。

陳吉仲說，百億基金用途絕對會往提升產業競爭力方向執行，會在一周內跟各個養豬協會理事長確認後，正式對外公布。他強調，百億基金不是今年直接端出百億並且花掉，2002年台灣加入WTO後，以農損基金方式執行，每年編列預算送到行政院、立法院審查，由立法委員來監督。

陳吉仲說，未來百億基金如果要透過農損基金補足，超過一定金額就會送到立法院備查、審查，程序相當完整嚴謹，沒有違反相關會計法規。

但百億基金預計補助的冷鏈或減少水汙等相關硬體，因關乎業者個人競爭力，許多國家是由業者自行提升設備，而非由政府補助，如今因為政府倉促開放萊豬而端出百億基金安撫豬農，給予補助提升硬體設備，對納稅人是否不公平？對此，陳吉仲沒有回應。