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孫大千：蔡英文無法保證瘦肉精無影響 就是賣台又毒台
蔡英文總統日前宣布開放進口瘦肉精美牛豬引發爭議，前立委孫大千在臉書表示，只是為了換一個國際地位，有必要讓台灣人民付出這麼大的代價嗎？蔡英文必須保證瘦肉精對人體完全不會有影響，否則不僅僅是「賣台」，更是「毒台」。
孫大千呼籲蔡英文提出八項保證。第一，瘦肉精完全不具有毒性，而且不會累積在人體內；第二，長期低劑量的接觸瘦肉精不會造成危險；第三，食用瘦肉精不會影響生殖能力；第四，瘦肉精不會提高人體癌症轉移的風險。第五，瘦肉精不會造成思覺失調症等精神疾病的加重；第六，孕婦食用瘦肉精不會生出自閉症的孩子；第七，瘦肉精對於糖尿病及心血管疾病患者沒有任何影響；第八，瘦肉精對小孩沒有任何風險。
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