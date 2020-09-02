前國健署長批開放美豬政府「自宮」 有產地標示也沒用

前國民健康署長邱淑媞針對開放含有瘦肉精美豬進口，指出全世界160幾個國家禁用瘦肉精肉，台灣卻是少數20幾個容許使用的國家，好不容易最近台灣排除口蹄疫區，豬肉可重啟外銷，卻被政府這一劍給「自宮」了，她更強調，就算有產地標示，大家也避免不了會吃到瘦肉精。

邱淑媞深夜在臉書以「衝擊到底有多大？告訴你，非常大！」貼文，說明政府開放含有瘦肉精的美國豬進口，大錯特錯，把台灣人當成世界上的三等公民，也難怪政府到最後要準備100億又100億的護豬農基金，添了多少還不清的債留給後代子孫？錯誤的政策，真的比貪汙更可怕。

邱淑媞說，「使用瘦肉精是國際標準、國際趨勢，全世界都這麼做嗎？錯！」事實上即使有Codex投票勉強通過的容許標準，絕大多數(160多個)國家，都仍維持不開放使用的政策。就連美國，最大的幾家業者近來也紛紛宣布停用瘦肉精。這些不用瘦肉精的豬肉，是要賣給對岸中國大陸的 (中國大陸是全世界160多個維持禁用瘦肉精的國家之一)。而蔡政府同意美方把瘦肉精豬肉賣給台灣，使得美、中、台三方在給予國民食安標準上，台灣成了"三等公民"。

政府告訴你說全球大家都這樣，事實是，全世界絕大多數國家(160多個)都還禁用。但台灣卻選擇加入了少數的一方，將堂堂加入全世界20多個容許使用的國家之列了，邱淑媞不禁諷刺：「好先進喔~~」美國使用，可以強迫台灣接受，但請問，台灣使用，能強迫誰接受？沒有！只有你我以及我們的子子孫孫，這一群三等公民被迫接受，「好狠~！」

「產地標示，救得了我們嗎？」她說，像水餃、漢堡、肉丸、便當、小吃攤，這些根本無從標示或判定豬肉產地，以為標示產地就能辨識？ 這也被政府「破功」，分不清楚了。

豬農苦等23年才剛在6月16日獲世界動物衛生組織正式認定，台灣、澎湖與馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，生鮮豬肉可望重啟外銷。但馬上就被政府這一劍，給 「自宮」了。當全球為非洲豬瘟困擾、正是豬肉外銷的好時機，「台灣的執政者卻親手閹割了自己的孩子」。

「政府自宮，到底為哪樁？」邱淑媞表示，政府執意要全面犧牲國民健康與豬農生路，到底想換甚麼？人財兩失、底牌出盡，除了欺負自己人，還能幹嗎？ 川普還在放話，所以後面還不知要敗掉多少！如果談貿易協定，結果是必須把從美國賺回來的錢都要吐出來，請問這種協定還需要談嗎？也怪不得要準備100億又100億的基金了。